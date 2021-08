Le previsioni meteo di domani, sabato 28 agosto, confermano l'arrivo di una giornata temporalesca, per via un vortice polare che in queste ora sta già interessando l'Italia. La dinamicità atmosferica lascerà campo libero a un clima via via più fresco, con termometri per larghi tratti sotto le medie del periodo.



Entrando più nello specifico, il team de iLMeteo.it comunica che sabato il tempo diventerà ancora più instabile, tanto che fin dal mattino "sarà consigliabile un ombrello a portata di mano al Nord Ovest, in Emilia e su alcuni tratti del Centro". Il peggioramento più significativo avverrà tuttavia nel pomeriggio, quando i temporali raggiungeranno in modo diffuso "Umbria, Lazio interno, Marche, Abruzzo e Molise", toccando infine entro sera "le coste tirreniche meridionali e il Gargano", concludono i meteorologi. Da segnalare che in queste zone la perturbazione potrebbe dare vita a fenomeni anche piuttosto intensi, che includono locali grandinate accompagnate da forte raffiche di vento. Sul resto del Paese e in particolare al Sud regnerà ancora una discreta calma estiva, la netto del già citato calo termico alimentato da correnti più fresche.



Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 28 agosto

Nellail fronte freddo sposterà il suo baricentro sul Meridione, mentre al Centro-Nord un inaspettatoregalerà un netto miglioramento del tempo. A tale proposito, gli esperti di 3BMeteo scrivono cheavremo "rovesci e temporali sulla Puglia salentina, la Basilicata e il basso Tirreno, in attenuazione per il pomeriggio". Viceversa, si legge sempre sul sito, sulle regioni centro-settentrionali tornerà a, salvo qualche precipitazione "su Trentino e Dolomiti venete" e un po' di variabilità diurna "sull'Appennino e la Sardegna orientale".Instabile al mattino con piogge tra Piemonte, Lombardia e Liguria di Levante (specie sui rilievi). Sprazzi di bel tempo nel pomeriggio. Temperature massime: 25° a Genova, 24° a Torino, 26° a Milano.Avvio con rovesci e locali temporali su Veneto ed Emilia Romagna. Successivamente migliora (con sole) in pianura, mentre resiste qualche pioggia sparsa sull'arco alpino e prealpino. Temperature massime: 25° a Bolzano e Venezia, 26° a Bologna.Prima parte di giornata nuvolosa ma abbastanza asciutta, in particolare sul lato tirrenico. Dal pomeriggio forte peggioramento praticamente ovunque, con temporali intensi soprattutto su Abruzzo e alto Lazio. Più soleggiato in Sardegna. Temperature massime: 30° a Cagliari, 26° a Firenze, 29° a Roma.Inizialmente soleggiato su tutte le regioni, poi cielo sempre più coperto e qualche piovasco su Gargano, bassa Campania e Calabria interna (qui possibili anche temporali). Temperature massime: 29° a Napoli, 32° a Bari, 31° a Palermo.