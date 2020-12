Le previsioni meteo di domani, venerdì 18 dicembre, descrivono una giornata abbastanza tranquilla e priva di scossoni, sulla scia di quell'anticiclone di Santa Lucia che durante la settimana ha saputo regalare anche generosi scorci di bel tempo. Tuttavia all'orizzonte si stanno per profilare le prime avvisaglie di una perturbazione che nel weekend cambierà le carte in tavola, riportando pioggia su mezza Italia e neve sulle Alpi.



Il team de iLMeteo.it spiega che venerdì si registrerà una discreta nuvolosità al Nord e sulla costa adriatica, con l'aggiunta di banchi di nebbia che al mattino disturberanno la visibilità in Val Padana. Nella stragrande maggioranza dei casi non ci sarà però bisogno dell'ombrello: qualche pioviggine bagnerà la Liguria di levante (con sconfinamenti in Toscana) e più occasionalmente l'Emilia, ma per il resto il clima risulterà asciutto. Altrove il cielo sarà poco o non troppo coperto, anche se tra pomeriggio e sera le nubi aumenteranno su Sardegna (qui sporadiche precipitazioni), Sicilia e Calabria, sotto la spinta di correnti umide atlantiche destinate a condizionare il weekend.

Conferme relative all'imminente fronte instabile arrivano anche dagli esperti di 3BMeteo, secondo cui l'indebolimento dell'anticiclone avrà ripercussioni nel fine settimana soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche. Sabato 19 dicembre torneranno le piogge su Liguria, Lombardia occidentale, Emilia, Toscana e Sardegna; più qualche debole fenomeno serale tra Calabria e Sicilia. Domenica 20 dicembre le precipitazioni si distribuiranno invece su tutto il Nord Ovest, con neve sulle Alpi da 800-1000 metri di quota. Ulteriori peggioramenti attesi anche su Sardegna, Sicilia e Calabria e in modo più modesto su Campania, Basilicata e Puglia.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 18 dicembre

Nord Ovest

Qualche piovasco in Liguria, specie sul genovese e nebbie al mattino in Val Padana. Per il resto nubi e qualche schiarita, con maggiori aperture sulle Alpi. Temperature massime: 6° a Torino e 9° a Milano.



Nord Est

Occasionali piovaschi in Emilia Romagna; nuvoloso altrove ma con rischio di pioggia quasi nullo. Più sole su Alpi e Prealpi. Temperature massime: 11° a Venezia e 10° a Bologna.



Centro

Cielo coperto lungo l'Adriatico, in un contesto comunque asciutto. Peggioramenti sulla Sardegna con qualche debole e sporadica precipitazione; nubi sparse sulle restanti regioni. Temperature massime: 9° a Firenze e 15° a Roma.



Sud e Isole

Cielo a tratti nuvoloso, ma senza minaccia di pioggia e possibili schiarite. Più coperto sull'area ionica. Temperature massime: 15° a Napoli, 14° a Bari, 17° a Palermo.