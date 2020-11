Roma, 7 novembre 2020 - Le previsioni meteo di domani confermano che domenica 8 novembre avremo una giornata per lo più soleggiata, con un clima piacevolmente fuori stagione. In diverse zone d'Italia sembrerà infatti quasi primavera: il merito è dell'anticiclone di matrice oceanica che ha messo radici sull'Europa centrale a inizio weekend, promettendo condizioni stabili anche per l'inizio della prossima settimana.



Andando con ordine, il team de iLMeteo.it scrive che la domenica trascorrerà ancora all'insegna del bel tempo, con valori termici superiori alle medie del periodo. Una maggiore presenza di nubi potrà essere riscontrata sul lato occidentale del Paese e su alcuni tratti del Nord (dettagli in fondo all'articolo), senza comunque dare luogo a particolari problemi. La Val Padana e le aree più interne del Centro dovranno inoltre fare i conti con un po' di foschie e locali banchi di nebbia, ma con fenomeni limitati solo alle prime ore della mattina o a quelle notturne.

I meteorologi anticipano che l'inizio della nuova settimana vedrà ancora un tempo pienamente stabile e soleggiato, accompagnato tuttavia dal ritorno di nebbie più diffuse al Nord, vista la mancanza di vento. Il quadro meteorologico potrebbe cambiare tra mercoledì 11 e giovedì 12 novembre, per via dell'ingresso di correnti più instabili e umide. Secondo le analisi modellistiche degli esperti di 3BMeteo, le piogge dovrebbero cominciare a cadere nella giornata di giovedì, bagnando i settori più occidentali della Penisola. Venerdì 13 i fenomeni potrebbero poi estendersi progressivamente sul resto del Nord e del Centro. Per avere maggiori certezze occorrerà però attendere ulteriori aggiornamenti.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 8 novembre

Nord Ovest

Avvio coperto con occasionali precipitazioni su Liguria, Piemonte e Alpi occidentali, seguito da ampi spazi soleggiati. Qualche nebbia mattutina sulle zone di pianura. Previsti 16° a Torino e 17° a Milano.



Nord Est

Diffuse condizioni di bel tempo, al netto di locali fenomeni nebbiosi sul Veneto occidentale nel corso della mattina. Attesi 14° a Venezia e 16° a Bologna.



Centro

Più nuvoloso lungo il Tirreno nella prima metà di giornata, in un contesto comunque asciutto. Per il resto tempo soleggiato e clima gradevole, con 18° a Firenze e 20° a Roma.



Sud e Isole

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni meridionali, con solo qualche foschia al mattino sulle valli di Calabria e Puglia. Punte di 20° a Napoli e Bari; fino a 22° a Palermo.