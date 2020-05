Ledi domani,non portano grosse novità: l'Italia potrà godere di un'altra, anche se al pari di sabato non mancheranno temporali improvvisi e rovesci su alcune regioni.Il team de iLMeteo.it avverte che domenica il Nord Est e il versante adriatico saranno interessati da una, che al mattino produrràtra basso Veneto e Romagna, estendendosi poi verso le coste marchigiane e l'Abruzzo. Sul resto del Paese il tempo rimarrà invece "sotto la positiva influenza dell'alta pressione" che continuerà a regalare t, senza però raggiungere i picchi delle 24 ore precedenti.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 24 maggio



© Riproduzione riservata

A tale riguardo, i meteorologi sottolineano che l'arrivo dideterminerà un generalesu gran parte del Centro Nord, con perdite fino a 5-6°sull'Adriatico.Stando alle attuali anticipazioni, il trend positivo dovrebbe poi proseguire anche la, nonostante l'azione di disturbo di alcune sacche di instabilità. L'sembra tuttavia deciso a rispedire al mittente gli attacchi, favorendo unsu tutto il Paese.Cielo mediamente sereno su tutte le regioni, salvo qualche innocuo passaggio nuvoloso. Clima caldo, ma con temperature in leggera ascesa: 25° a Milano e Torino.Situazione a tratti variabile al mattino, con possibili piogge o temporali lampo su Veneto e Romagna. Dal pomeriggio spazio ad ampie schiarite. Previsti 23° a Venezia e 25° a Bologna.Tempo più instabile sulle regioni adriatiche, con precipitazioni in transito tra Marche e Abruzzo, specie sui rilievi appenninici. Soleggiato altrove: attesi 27° a Firenze e 26° a Roma.Bella giornata di sole su tutto il Meridione, ma con nuvolosità in aumento verso sera sulla Puglia, dove non si escludono occasionali piovaschi. Massime sui 24-25° a Napoli e Palerno, fino a 27° a Bari.