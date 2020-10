Roma, 30 ottobre 2020 - Le previsioni meteo di domani, sabato 31 ottobre, annunciano una bella giornata su gran parte dell'Italia, per merito dell'anticiclone africano che si sta estendendo sul bacino Mediterraneo. Più in generale, il weekend di Halloween e di Ognissanti sarà soleggiato e mite, dando forma quella che i meteorologi hanno definito "un'estate di San Martino anticipata". Non mancherà tuttavia qualche risvolto negativo: al Nord e in alcune aree del Centro è infatti in agguato la nebbia, che ridurrà la visibilità di notte e di mattina.



Partendo proprio dalle note stonate, il team de iLMeteo.it scrive che nelle prime ore di sabato (festa di Halloween) la Pianura Padana e le valli della Toscana e dell'Umbria verranno avvolte da nebbie e foschie molto dense, che potrebbero trasformarsi in locali velature nel corso del pomeriggio. Atteso anche qualche addensamento marittimo in Liguria e sulle coste della Toscana; sui rilievi alpini, sul resto del Centro e al Sud il cielo si manterrà invece prevalentemente sereno, con termometri pronti a toccare anche i 25 gradi (in Puglia, Basilicata e Sicilia). Nebbie, foschie e nubi basse favoriranno viceversa un contesto climatico più fresco e umido.

Domenica 1 novembre, giorno di tutti i Santi, lo scenario rimarrà pressoché identico su tutto il Paese. Quindi ancora molto sole al Centro Sud, un po' meno nelle pianure settentrionali. Secondo 3BMeteo, l'unica nota vagamente stonata potrebbe essere rappresentata da un aumento della nuvolosità sul versante tirrenico, foriera di locali pioviggini su Spezzino e alta Toscana.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 31 ottobre

Nord Ovest

Fitte nebbie al mattino su pianure piemontesi e bassa Lombardia, con qualche strascico grigio anche nel pomeriggio. Addensamenti (ma basso rischio di pioggia) in Liguria; molto soleggiato su Alpi e Prealpi. Previsti 15° a Torino e Milano.



Nord Est

Scarsa visibilità al mattino in Emilia Romagna e Veneto centro-meridionale, poi spazio a schiarite e qualche locale velatura. Prevalenza di sole altrove. Clima fresco, con 14° a Bologna e 15° a Venezia.



Centro

Generali condizioni di bel tempo, salvo maggiori addensamenti sui settori settentrionali della Sardegna. Banchi di nebbia mattutini sulle valli di Toscana e Umbria. Massime comprese tra i 14° di Firenze e i 21° di Roma.



Sud e Isole

Alta pressione sugli scudi, a portare cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutto il Mezzogiorno. Cielo un po' più coperto solo sui rilievi della Calabria. Clima mite, con 22° a Napoli, Bari e Palermo.