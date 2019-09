Roma, 15 settembre 2019 - Arrivano le conferme: da mercoledì cambio di rotta sul fronte meteo per l'Italia. Diversi siti specializzati in previsioni del tempo cominicano a trasformare l'ipotesi in certezza. La data fissata resta quella di mercoledì 18 settembre quando - scrive ilMeteo.it - "l'improvviso arrivo di aria fredda dalla Russia causerà un peggioramento del tempo con l'ingresso della Bora che provocherà un crollo termico anche di 10 gradi" e intensi temporali a cominciare da Nord Est.

Anche 3bmeteo.com, che fino a ieri era molto prudente, si sbilancia e annuncia un "fronte freddo con temporali e un netto calo termico" che scivolerà lungo l'Adriatico.

Occhi puntati sul 18 Settembre. Possibili scenari #meteo per l'Italia qui nell'articolo https://t.co/3jUZApsPLh — 3B Meteo (@3BMeteo) 15 settembre 2019

Meteogiornale.it parla di un "possente tracollo termico per molte nazioni d'Europa", poi anche per l'Italia "impulsi d'aria più fresca e instabile". Anche in questo caso viene ipotizzata una "flessione di 8/10 gradi".

Previsioni del tempo per i prossimi giorni

Comunque sarà estate ancora per 2 o 3 giorni con temperature che potrebbe raggiungere, dice ilMeteo.it, anche 37 gradi nelle zone interne della Sardegna. Meglio godersi le ultime ore dell'estate.

