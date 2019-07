Roma, 29 luglio 2019 - Anticiclone delle Azzore, un pizzico di anticiclone africano, nuovo blitz temporalesco e poi di nuovo anticiclone delle Azzorre. Questo dicono le previsioni meteo, che si trasformano in semplici tendenze via via che aumenta la distanza temporale.

FOTO Dove ammirare i 15 tramonti più belli del mondo

Le previsioni del tempo della settimana

Intanto i prossimi giorni. Nel corso della settimana l'anticiclone delle Azzorre tornerà ad espandersi verso l'Italia, e già a partire da oggi tempo migliorerà su molte regioni. IlMeteo.it riferisce che la settimana appena iniziata sarà caratterizzata da ritorno dell'alta pressione delle Azzorre, che garantirà una certa stabilità atmosferica, con temperature estive intorno ai 30-33 gradi, ma senza afa. Qualche temporale sarà possibile solo sui rilievi alpini del Nord Est. Anche domani lo scenario meteorologico non cambierà di molto, con temperature senza grandi variazioni e alcuni focolai temporaleschi lungo i rilievi alpini del Nord Est.

#meteo #toscana: è finita la fase di tempo instabile che ha caratterizzato il fine settimana. Temperature massime in sensibile aumento ma in linea con le medie del periodo. In questo momento si segnalano 30 gradi a Firenze e Grosseto. — Consorzio LaMMA (@flash_meteo) 29 luglio 2019

Qualche temporale

Il team di ilMeteo.it avverte che, a partire da mercoledì 31 luglio, i temporali si faranno via via più frequenti su alcuni settori del nostro Paese. Questo a causa di un calo della pressione sulle regioni settentrionali, che favorirà l'ingresso di correnti fresche e instabili, con la possibilità di fenomeni temporaleschi sparsi dapprima sull'arco alpino e prealpino, in estensione poi anche alle vicine pianure di Piemonte, Lombardia e Triveneto.

#Meteo: Milano, Estate senza Eccessi fino a Metà Settimana, Poi Temporali su Tutta la Lombardia #Milano https://t.co/QK9PqnpVV4 pic.twitter.com/iPJvKe3iJr — IL METEO.it (@ilmeteoit) 29 luglio 2019

Il ritorno della bolla africana e del caldo

Scenario del tutto differente al Centro Sud e sulle isole maggiori, dove il bel tempo resisterà per tutta la settimana, con valori termici in costante aumento. Gli esperti ipotizzano il ritorno dell'anticiclone africano su queste regioni con temperature che potrebbe volare nuovamente oltre i 35 gradi.

Cosa succederà fino a ferragosto 2019

3bmeteo.com - sul sito - illustrando le tendenze fino a ferragosto dice che "a partire da lunedì 5 agosto e per buona parte della settimana una depressione nordatlantica" essere responsabile "di un nuovo incremento dell'instabilità con clima più fresco al Centro, ma soprattutto al Nord". Poi, forse, di nuovo anticiclone delle Azzorre. Gli esperti però invitano a seguire gli aggiornamenti, vista che mancano ancora diversi giorni.

Earth Overshoot Day 2019: da oggi, 29 luglio, esaurite le risorse naturali di quest'anno