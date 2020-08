Ferragosto di fuoco sul fronte climatico. Le previsioni meteo di domani, sabato 15 agosto, preannunciano una giornata soleggiata e rovente, con temperature che in alcuni casi potranno toccare o addirittura superare i 40 gradi. Situazione analoga anche per domenica, ma con qualche nota instabile sulle regioni settentrionali.



Archiviate le incertezze degli ultimi giorni, il team de iLMeteo.it sottolinea che nel corso del weekend l’atmosfera tornerà più stabile grazie al rinforzo del campo di alta pressione di origine africana. A Ferragosto il sole splenderà quindi indisturbato su tutta Italia, fatta eccezione per alcuni annuvolamenti all'altezza delle Alpi, che tra pomeriggio e sera potrebbero dare vita a isolati temporali sui settori delle Dolomiti.

I termometri schizzeranno alle stelle nelle due Isole Maggiori, con picchi di 42-43 gradi in Sicilia (ad esempio nel Siracusano e sull'Ennese) e massime fino a 40 gradi nell'entroterra della Sardegna. Nel resto del Paese i termometri non raggiungeranno valori altrettanto clamorosi, ma il caldo sarà purtroppo afoso per via degli alti tassi di umidità, in particolare nelle aree interne del Centro e nella Pianura Padana.



Gli esperti di 3BMeteo completano il quadro del fine settimana spiegando che domenica 16 agosto si verificherà un lieve cedimento dell'alta pressione sul Nord Italia, che lascerà spazio all'afflusso di infiltrazioni umide e instabili. Nel corso del pomeriggio, questo si tradurrà in rovesci e temporali sui rilievi alpini, che occasionalmente potrebbero interessare le limitrofe aree pianeggianti. Nulla di nuovo altrove, dove il sole continuerà a viaggiare a braccetto con il caldo intenso.

Le previsioni meteo nel dettaglio di Ferragosto

Nord Ovest

Tempo stabile e soleggiato ovunque, con al massimo qualche innocua nuvola di passaggio sulla Liguria. Clima afoso, con 32° a Torino e Milano.



Nord Est

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo occasionali temporali pomeridiani sui confini altoatesini. Previsti 30° a Venezia e 35° a Bologna.



Centro

Qualche timida nube (senza conseguenze) sulle coste dell'alta Toscana, per il resto sole in abbondanza. Punte di 35° a Firenze e 34° a Roma.



Sud e Isole

Anticiclone africano sugli scudi, a garanzia di una giornata di bel tempo su tutto il Meridione. Attesi 31° a Napoli, 32° a Bari e 33° a Palermo.