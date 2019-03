Meteo: TEMPERATURE, CALDO ANOMALO, ma ora c'è una novità. Vediamo QUALE e le PROSPETTIVE https://t.co/YIVym2xdjL #meteo di @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) March 1, 2019

Si esauriscono del tutto le deboli precipitazioni che ieri hanno imposto l'uso dell'ombrello in alcune regioni. Leindisegnano un quadro sereno su tutta la penisola e le isole: il merito è da attribuire al rinforzo dell'Alta Pressione, che distribuendosi in modo uniforme da Nord a Sud. Secondo IlMeteo e 3Bmeteo le temperature rimangono stabilmente miti, con un clima quasi caldo se si considera il periodo dell'anno in cui ci troviamo.Al Nord qualche nuvola passeggera su Alpi e Liguria; stessa sorte per alcune zone del centro Italia, dove le masse, per lo più rarefatte,. Prove anticipate di primavera soprattutto in Sardegna e Sicilia.Si prospetta una domenica soleggiata nella maggior parte delle zone del Nord Ovest. Fanno eccezione le Alpi e la Liguria, che devono fare i conti condurante il giorno e cielo un po' più coperto verso sera. Le temperature rimangono stabili come sabato, con le massime che oscillano tra i 14° di Genova e i 18° di Milano.Anche nelle regioni del Nord Est si conferma il bel tempo, salvo qualche nuvola destinata a velare il cielo sopra le aree alpine. Si registrano, che rispecchiano una generale tendenza alla stabilità. A Venezia la colonnina di mercurio è pronta a toccare gli 11° nelle ore pomeridiane.Sull'Italia centrale e sulla Sardegna, con sole un po' ovunque e temperature primaverili, che non vengono compromesse da quale sporadica nuvola di passaggio, in particolare all'altezza di Lazio e Abruzzo. Il clima mite regala 18° a Roma e 17° a Firenze, mentre in Sardegna è possibile che si sfiorino i 20°.Archiviato il tempo incerto di inizio weekend, domenica torna il sereno su tutto il settore, dove si segnala solo qualche addensamento senza precipitazioni sul versante tirrenico. Il sole che abbraccia le regioni meridionali, con 15° di massima sia a Bari che a Palermo e punte di 20° in alcune zone della Sicilia.