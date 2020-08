Le previsioni meteo di domani, domenica 16 agosto, annunciano un'altra giornata rovente e afosa, che vedrà prevalenza di sole quasi su tutta Italia, ma anche qualche temporale sui rilievi settentrionali.



Il team de iLMeteo.it comunica che nell'ultima parte del weekend l'anticiclone africano continuerà a insistere sul nostro Paese, portando "il suo carico di caldo a tratti opprimente su molte regioni". Durante le ore diurne i valori massimi si manterranno stabilmente sui 34-35 gradi in molte città della Pianura Padana e del Centro Sud, mentre nelle zone interne della Puglia e della Sicilia i termometri potranno schizzare fino a 40 gradi.

Le uniche note instabili di domenica riguarderanno Alpi e Prealpi, dove "l'avvicinamento della perturbazione associata al vortice atlantico", spiegano gli esperti di 3BMeteo, favorirà l'innesco di temporali pomeridiani o preserali. I fenomeni interesseranno soprattutto le montagne altoatesine e i compararti alpini centro-occidentali, con possibili sconfinamenti nelle pianure del Piemonte.



Quanto alla prossima settimana, il sito de iLMeteo.it anticipa che tra lunedì 17 e mercoledì 19 agosto un moderato cedimento dell'alta pressione causerà un aumento dei temporali tra il Nord Italia e il versante adriatico, con annesso calo termico nelle zone bagnate dalla pioggia. Tuttavia si tratterà di una situazione transitoria, cui farà prontamente seguito l'ennesima forte ondata di calore, destinata ad avvolgere ancora una volta lo Stivale nella sua totalità.

Le previsioni del 16 agosto nel dettaglio

Nord Ovest

Condizioni generali di bel tempo, ma con peggioramenti in vista sui rilievi alpini e prealpini di Lombardia e Piemonte, destinati a portare qualche sporadico temporale anche in pianura. Clima sempre caldo, con 31° a Torino e Milano.



Nord Est

Qualche temporale pomeridiano sui rilievi dell'Alto Adige, per il resto tanto sole e clima afoso. Attesi 30° a Venezia e 36° a Bologna.



Centro

Cielo prevalentemente sereno su tutte le regioni, salvo qualche annuvolamento in transito sulla Sardegna, in un contesto asciutto. Punte di 36° a Firenze e 33° a Roma.



Sud e Isole

Diffuso soleggiamento garantito dall'anticiclone, con temperature bollenti specie in Puglia e Sicilia. Attesi 32° a Napoli e 34° a Palermo.