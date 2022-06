Previsioni meteo, domenica 12 giugno soleggiata e caldo in rimonta: picchi fino a 35 gradi

Le previsioni meteo di domani, confermano che domenica 12 giugno sarà una giornata calda e soleggiata in tutta Italia. Nelle prossime ore l'anticiclone africano Scipione consoliderà infatti il suo dominio sul Mediterraneo centro-occidentale, favorendo un'ulteriore crescita delle temperature.



A tale proposito il team de iLMeteo.it comunica che sabato sulle pianure del Nord, sulle Isole Maggiori e sulle regioni tirreniche le massime si assesteranno intorno ai 28-32 gradi, con picchi localmente di 35 gradi nelle zone interne della Toscana e del Lazio. I forti venti che soffieranno dai quadranti settentrionali terranno invece i termometri un po' più sotto controllo sulle coste adriatiche centrali, dove la colonnina di mercurio non supererà i 26 gradi. L'intensa ventilazione contribuirà inoltre a mantenere i mari mossi lungo l'Adriatico e lo Ionio, con raffiche fino a 70 chilometri orari, prevalentemente di Maestrale e Tramontana. Quanto al tempo, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso ovunque, a parte un po' di nubi residue sui rilievi della Calabria.

La mappa di 3bmeteo

Come anticipano gli esperti di 3BMeteo, l'alta pressione continuerà a rinforzarsi anche una volta terminato il weekend, creando le condizioni per l'ennesima ondata di calore intenso. Da lunedì 13 giugno fino a metà della prossima settimana, il caldo si farà sentire specialmente in Val Padana, sulle Isole Maggiori e sui settori centrali tirrenici, con probabili punte di 34-35 gradi. Contestualmente il sole splenderà in tutto il Paese senza troppi ostacoli, al netto di una certa variabilità sull'arco alpino. Da giovedì 16 giugno la fiammata africana potrebbe poi spingere le temperature in modo diffuso oltre i 35 gradi.

Le previsioni di domenica 12 giugno

Nord Ovest

Bel tempo su tutte le regioni. Temperature massime: 26° a Genova, 30° a Torino, 32° a Milano.



Nord Est

Soleggiato ovunque. Temperature massime: 33° a Bolzano, 30° a Bologna, 28° a Venezia.



Centro e Sardegna

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Venti tesi e mari mossi sull'Adriatico. Temperature massime: 29° a Cagliari, 32° a Firenze, 33° a Roma.



Sud e Isole

Generali condizioni di bel tempo, in un contesto ventoso. Mare Adriatico e Mar Ionio molto mossi. Temperature massime: 31° a Napoli, 28° a Bari e Palermo.