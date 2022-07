Previsioni meteo, domenica mite e soleggiata. Ecco quando tornerà il grande caldo

Roma, 9 luglio 2022 - Le previsioni meteo confermano che domenica 10 luglio in Italia avremo una situazione prevalentemente soleggiata e piacevole dal punto di vista climatico. Gli effetti rinfrescanti dell'anticiclone delle Azzorre proseguiranno secondo i meteorologi ancora per qualche giorno, prima di lasciare di nuovo spazio a un ritorno graduale del caldo africano.



Il team de iLMeteo.it sottolinea che domenica il nostro Paese godrà di un'altra giornata stabile e caratterizzata da un ampio soleggiamento, con cielo per lo più sereno salvo una maggiore nuvolosità sul Triveneto e sul basso Tirreno. Le temperature continueranno a beneficiare dell'influsso mitigante dell'alta pressione azzorriana, con temperature massime generalmente intorno ai 30 gradi e minime abbastanza fresche soprattutto al mattino. Anche il sito di 3BMeteo concorda che nel complesso il clima sarà pienamente estivo ma privo di eccessi calore, con l'ulteriore supporto di una ventilazione ancora abbastanza sostenuta (ma in progressiva attenuazione) al Sud.

Stando agli ultimi aggiornamenti la prossima settimana inizierà in modo altrettanto gradevole, sulla falsa riga di quanto osservato nel corso del weekend. Gli esperti de iLMeteo.it anticipano infatti che l'anticiclone delle Azzorre ci terrà probabilmente compagnia fino a mercoledì 13 luglio, per poi cedere il passo a una nuova risalita di aria nordafricana. Il flusso caldo segnerà il ritorno dell'afa, rimettendoci di fronte all'ennesima impennata della colonnina di mercurio.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 10 luglio

Nord Ovest

Bel tempo diffuso su tutte le regioni, con cielo prevalentemente sereno. Temperature massime: 27° a Genova, 29° a Torino, 33° a Milano.



Nord Est

Un po' di nubi sulle coste e sui monti del Triveneto; per il resto molto soleggiato. Temperature massime: 31° a Bolzano, 32° a Bologna, 29° a Venezia.



Centro e Sardegna

Giornata a tutto sole con pochissime nuvole. Temperature massime: 30° a Cagliari, 33° a Firenze, 31° a Roma.



Sud e Isole

Tempo soleggiato salvo annuvolamenti tra Calabria e messinese. Temperature massime: 31° a Napoli, 28° a Bari, 29° a Palermo.

