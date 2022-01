Le previsioni meteo di domani, domenica 30 gennaio, confermano un finale di weekend senza particolari sorprese. La giornata trascorrerà ancora all'insegna del sole su gran parte dell'Italia e con temperature gradevoli a dispetto delle credenze popolari sui giorni della Merla (29-30-31 gennaio), per tradizione i più freddi dell'anno.



Il team de iLMeteo specifica che domenica l'alta pressione continuerà a prevalere, garantendo così tempo soleggiato con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni. Una maggiore presenza di nubi dovrebbe interessare la Liguria, l'alta Toscana e i confini dell'Alto Adige, mentre la nebbia avvolgerà localmente al mattino le pianure del Veneto e dell'Emilia Romagna. Da Nord a Sud nelle ore più calde si starà discretamente bene, con i termometri che supereranno spesso i 10-12 gradi (dettagli in fondo all'articolo).



Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 30 gennaio

Secondo gli esperti una possibilepotrebbe arrivare proprio in chiusura dei giorni della Merla. Lo conferma anche 3BMeteo, che parla di un peggioramento del tempo tra la sera di, per via di una perturbazione fredda in discesa dal mare del Nord. A pagarne le conseguenze saranno le regioni centro-meridionali, che dovranno fare i conti con rovesci, temporali e ilin montagna. Verso metà settimanasembra poi destinata ad attardarsi al Sud, ma come sempre i meteorologi fanno sapere che per avere certezze sull'evoluzione della situazione serviranno aggiornamenti più ravvicinati.Qualche nuvola bassa sulla Liguria e un po' di nebbia mattutina sulla bassa Lombardia. Per il resto bel tempo. Temperature massime: 11° a Genova e Milano, 10° a Torino.Cielo sereno o poco nuvoloso, ma con nebbie e foschie al mattino in Val Padana, a tratti persistenti. Qualche nube in più sui confini alpini dell'Alto Adige. Temperature massime: 8° a Bolzano, 11° a Bologna, 7° a Venezia.Giornata soleggiata, salvo maggiori addensamenti nuvolosi sull'alta Toscana, comunque in un contesto asciutto. Temperature massime: 14° a Cagliari, 11° a Firenze, 13° a Roma.Tanto sole su tutte le regioni, al netto di qualche nube in più tra la Calabria e la Sicilia. Temperature massime: 13° a Napoli e Bari, 14° a Palermo.