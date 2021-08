Le previsioni meteo di domani annunciano che domenica 29 agosto sarà una giornata spaccata a metà su versante atmosferico. Il fronte freddo che ha raggiunto l'Italia a ridosso del weekend si sposterà infatti verso Sud, dove si verificheranno temporali associati a un calo delle temperature. Al contrario, un colpo di coda dell'anticiclone subtropicale migliorerà il tempo al Centro Nord, facendo anche risalire di qualche grado la colonnina di mercurio.



Partendo proprio da quest'ultimo aspetto, il team de iLMeteo.it comunica che domenica "un po' a sorpresa l'alta pressione nord africana troverà l'energia necessaria per avanzare di nuovo verso il nostro Paese". Il risultato sarà un diffuso ritorno del sole sulle regioni centro-settentrionali, salvo qualche sporadico piovasco pomeridiano sulle Alpi del Triveneto. Lo scenario apparirà invece diverso al Sud, per via di un impulso instabile che, oltre a rinfrescare il clima, causerà piovaschi e temporali sparsi, seppure con qualche eccezione (dettagli in fondo all'articolo).

Secondo gli esperti, gli sviluppi delle prossime ore dovrebbero poi fare da preludio a un inizio settimana asciutto e soleggiato, con termometri nuovamente in ripresa. Lo conferma anche 3BMeteo che, in particolare, per quanto riguarda lunedì 30 agosto parla di una giornata molto soleggiata da Nord a Sud, caratterizzata da un generico rialzo termico. È dunque ancora presto per decretare il declino dell'estate, anche se per avere informazioni più certe occorrerà come sempre attendere i prossimi approfondimenti.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 29 agosto

Nord Ovest

Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, in un contesto climatico gradevole. Temperature massime: 24° a Genova e 24° a Torino, 26° a Milano.



Nord Est

Generali condizioni di bel tempo, ad eccezione di qualche nube sui rilievi del Triveneto, in presenza di occasionali piovaschi. Temperature massime: 24° a Bolzano, 26° a Bologna, 25° a Venezia.



Centro e Sardegna

Qualche locale annuvolamento tra Appennini e Adriatico, per il resto giornata a tutto sole. Entro sera possibili piovaschi sulla Sardegna orientale. Temperature massime: 29° a Cagliari e Roma, 28° a Firenze.



Sud e Isole

Tempo instabile già dal mattino su zone montuose della bassa Campania, Basilicata e Calabria interna. Poi peggiora su Puglia centro-meridionale. Soleggiato in Sicilia. Temperature massime: 28° a Napoli, 26° a Bari, 29° a Palermo.