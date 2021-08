Le previsioni meteo di domani domenica 22 agosto in Italia vedono la prevalenza del sole che splende quasi indisturbato su tutta Italia, anche se al Nord sono previsti piovaschi sulle zone alpine di Nord Est e Nord Ovest.

Secondo iLMeteo, quella di domenica sarà una “giornata ampiamente soleggiata su gran parte d'Italia. Nel pomeriggio scoppieranno temporali sulle Alpi e che raggiungeranno le Prealpi e le alte pianure del Triveneto in serata/nottata”. Il sito degli esperti meteo annuncia infatti “una maggior ingerenza temporalesca che nel corso della giornata andrà a minare la stabilità atmosferica”.



Domenica le temperature saliranno fino a oltre 34-35°C. La Sardegna toccherà i 37° mentre in Emilia si arriverà a 36°, in Veneto, Lombardia (pavese, mantovano), Puglia, Sicilia e Basilicata 35°.

Sul resto del Paese sole e caldo dunque, che fanno da preludio a una prima rottura di stagione, con cali di temperature e forti piogge previste a partire da lunedì 23 al Nord (per il Sud invece si prevede ancora sole).



Il sito di 3BMeteo si trova sula stesa linea: parla di “caldo intenso in Val Padana […] e una significativa attività cumuliforme che potrebbe svilupparsi sui rilievi alpini ed appenninici”. L’estate degli estremi, secondo i meteorologi va attenuandosi. dopo il record di 48,8° in Sicilia, “la parte conclusiva della stagione si appresta a proporre un netto cambio di marcia, con la prima vera tempesta di fine estate attesa nel cuore della prossima settimana”.

Già da lunedì-martedì, al Nord si verificherà il primo break estivo, quando “una massa d'aria fresca ed instabile raggiungerà il Nord determinando un primo cambiamento del tempo”. Poi si prevedono peggioramenti più netti, mentre al Sud dovrebbe permanere il bel tempo.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 22 agosto



Nord Ovest

Nuvole sparse e temporali sulle zone alpine, specie in Val d’Aosta e Ossolano, nel tardo pomeriggio. Nuvoloso, ma molto caldo in pianura, con punte di 36° a Milano e 35° a Torino.



Nord Est

Qualche acquazzone breve in mattinata sulle Dolomiti venete e Alto Adige, in attenuazione nel pomeriggio. Caldo intenso dalla Pianura Padana al litorale romagnolo, con 32° a Venezia e punte di 38° a Bologna e nel ferrarese.



Centro e Sardegna

Al Centro sarà una domenica di tempo stabile e temperature in aumento. Si prevedono annuvolamenti lungo al dorsale appenninica dall’Umbria al Molise, ma senza fenomeni temporaleschi. Massime di 34° a Roma e 32° a Napoli.



Sud e Isole

Il sole splende al Sud in mattinata e tardo pomeriggio; solo qualche annuvolamento in Calabria su Appennino e litorale tirrenico. Molto caldo nel foggiano e nel catanese, con temperature di 37°-38°. Massima di 32° a Bari.