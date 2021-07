Le previsioni meteo di domani confermano che domenica 18 luglio sarà una giornata ancora piuttosto instabile al Sud e su parte del Centro, dove si verificheranno rovesci e temporali sparsi. Il vortice depressionario attivo da alcuni giorni sull'Italia non durerà tuttavia ancora a lungo e sarà presto rimpiazzato dall'anticiclone africano, che nel corso della prossima settimana provocherà il ritorno del grande caldo.



Il team de iLMeteo.it annuncia che domenica "intensi rovesci temporaleschi continueranno a minacciare Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria e ancora il Lazio centro-meridionale", con il possibile coinvolgimento anche di Roma. I fenomeni, sottolineano i meteorologi, avranno distribuzione irregolare: in altre parole non sarà raro osservare territori colpiti da improvvisi temporali a poca distanza da zone più asciutte. Al Centro il tempo migliorerà su Toscana, Umbria e restanti settori di Lazio e Marche; parallelamente il sole si affermerà in modo abbastanza deciso al Nord (salvo sporadiche precipitazioni sulle Alpi), favorendo un sensibile aumento dei valori termici.



Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 18 luglio

Per quanto riguarda l'inizio della, gli esperti di 3BMeteo sottolineano cheresisterà una buona dose di instabilità sulla dorsale appenninica centro-meridionale e sulle coste del medio-basso adriatico, "con formazione di rovesci e temporali soprattutto nel pomeriggio", in possibile estensione fino al basso Tirreno. Nei giorni successivi, ilsembra però destinato ad aprire una nuova fase calda, alimentata anche dal probabileprovenienti dal Deserto del Sahara.Generali condizioni di bel tempo, salvo occasionali rovesci pomeridiani sui rilievi lombardi. Temperature massime: 30° a Genova, 32° a Torino, 33° Milano.Qualche pioggia residua su Alpi e Prealpi, per il resto giornata soleggiata. Temperature massime: 32° a Bolzano e Venezia, 34° a Bologna.Avvio subito instabile su Marche meridionali e Abruzzo, con temporali dal pomeriggio anche sul Lazio centro-meridionale. Più asciutto e soleggiato altrove. Temperature massime: 30° a Cagliari, 33° a Firenze e a Roma.Mattinata variabile, poi peggioramenti un po' su tutte le regioni, con temporali e acquazzoni localmente molto intensi. Temperature massime: 28° a Napoli, 27° a Bari e Palermo.