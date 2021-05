Le previsioni meteo di domani, domenica 23 maggio, annunciano una giornata asciutta su gran parte dell'Italia, ma con parecchie nubi al Centro Nord, dove si paleserà ancora qualche pioggia residua. Al Sud splenderà invece un bel sole, che, sotto la spinta dell'anticiclone africano, regalerà una chiusura di weekend praticamente estiva anche sul piano climatico.



Entrando un po' più nello specifico (i dettagli li trovate poi in fondo), il team de iLMeteo.it avverte che domenica "il quadro meteorologico non riuscirà ancora a trovare una totale stabilità", nonostante l'ulteriore espansione del campo di alta pressione. Sulla falsa riga della giornata di sabato, il tempo sarà nuovamente poco affidabile al Nord, anche se questa volta le precipitazioni rimarranno circoscritte soprattutto sui rilievi del Triveneto, al netto di qualche temporale in discesa sulle zone pianeggianti. Al Centro, dopo un avvio soleggiato, il cielo tenderà a coprirsi progressivamente sul lato tirrenico, con parziale coinvolgimento delle Marche, senza tuttavia conseguenze piovose.



Discorso a parte per le regioni meridionali, che potranno beneficiare pressoché ovunque di ampi spazi soleggiati, accompagnati da valori termici fino a 30-31 gradi in Sicilia e in Puglia. In generale, le temperature aumenteranno su tutto lo Stivale, con picchi di 26-27 gradi ad esempio a Bologna e Firenze.

Il duello tra l'anticiclone africano, sempre più a proprio agio sul bacino Mediterraneo, e il flusso di correnti fresche provenienti dal Nord Europa caratterizzerà anche l'inizio della prossima settimana. Per questa ragione, a partire da lunedì 24 maggio fino a mercoledì 26 maggio è probabile che la situazione atmosferica rimarrà dinamica sulle regioni centro-settentrionali e in particolare sull'arco alpino. Al contrario, scrivono gli esperti di 3BMeteo, l'onda calda si farà sempre più travolgente al Sud, che entrerà in anticipo in modalità estiva (il primo giugno scatta infatti l'estate meteorologica) "con temperature che riusciranno a sforare facilmente la soglia dei 32-33 gradi", si legge sul sito.

Il dettaglio di domenica 23 maggio

Nord Ovest

Tempo per lo più soleggiato, ma con molte nubi. Addensamenti a tratti più compatti sulla Liguria, in un contesto asciutto. Temperature massime: 17° a Genova, 23 a Torino e Milano.



Nord Est

Instabile su Alpi e Prealpi, con rovesci e temporali occasionalmente fino alle pianure del Veneto. Mix di nuvole e sole altrove. Temperature massime: 21° a Bolzano e Venezia, 27° a Bologna.



Centro

Prima parte di giornata mediamente soleggiata sulle regioni peninsulari, poi cielo sempre più coperto su Toscana, Lazio, Umbria e parte delle Marche. In Sardegna nuvole alternate a schiarite. Temperature massime: 23° a Cagliari, 26° a Firenze, 24° a Roma.



Sud e Isole

Generali condizioni di bel tempo, salvo qualche velatura di passaggio sulla Campania. Clima caldo. Temperature massime: 26 a Napoli, 28° a Bari, 30° a Palermo.