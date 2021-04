Le previsioni meteo di domenica 18 aprile annunciano che domani avremo una giornata grigia e piovosa in molte regioni d'Italia. A favorire il peggioramento delle già incerte condizioni atmosferiche di inizio weekend sarà l'afflusso di aria fredda dal Nord Europa, che darà forza al vortice ciclonico posizionatosi a ridosso dell'Italia



Il team de iLMeteo.it scrive che domenica le precipitazioni interesseranno la maggior parte delle regioni, con fenomeni più intermittenti e deboli al Nord (nevosi sulle Alpi dai 1000-1200 metri), e piogge via via più diffuse al Centro Sud. Tra le regioni maggiormente colpite da rovesci e possibili temporali, i meteorologi segnalano in particolare Sardegna, Lazio, Abruzzo e Molise, oltre a Basilicata e Calabria. Sugli Appennini centro-meridionali non mancheranno inoltre fioccate a partire da quota 1200-1400 metri. Il brutto tempo porterà con sé una nuova flessione dei termometri, con temperature in calo di circa 3-5 gradi e valori massimi tra i 9 e 14 gradi su gran parte del Paese.



Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 18 aprile

I capricci atmosferici proseguiranno anche una volta superato il weekend. Nello specifico, gli esperti di 3BMeteo parlano di unche interesserà soprattutto i settori centro-meridionali, con "annuvolamenti irregolari, rovesci intermittenti e altre spruzzate di neve sull'Appennino a quote relativamente basse per il periodo". Da metà settimana si preannunciano poi i primi cambiamenti, grazie a unsul Mediterraneo, che in modo graduale dovrebbeanche dal punto di vista termico.Cielo prevalentemente coperto dal pomeriggio, con precipitazioni sui rilievi, a carattere nevoso sopra i 1000-1200 metri. Piovaschi occasionali sulle pianure della bassa Lombardia. Temperature massime: 13° a Genova, 15° a Torino e Milano.Molto nuvoloso quasi ovunque già dal mattino, ma con basso rischio di pioggia. Nella seconda metà di giornata in arrivo piogge sulle zone montuose del Triveneto (più rare in pianura) e spruzzate di neve dai 1000-1200 metri. Temperature massime: 13° a Bolzano e Venezia, 16° a Bologna.Tempo subito instabile sulla Sardegna, accompagnato da piogge e temporali sparsi. Sulle regioni peninsulari avvio parzialmente soleggiato, poi peggiora ovunque, con rovesci, temporali e locali grandinate su Lazio, Umbria e Abruzzo (più asciutto su Toscana e Marche). Neve sugli Appennini oltre i 1200-1440 metri. Temperature massime: 14° a Cagliari, 15° a Firenze e Roma.Generali condizioni di instabilità su tutto il Meridione, con piogge prima sulla Calabria e poi entro pomeriggio-sera sulle restanti regioni, al cospetto anche di temporali. Temperature massime: 16° a Napoli, Bari e Palermo.