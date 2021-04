Le previsioni meteo di domani, domenica 11 aprile, descrivono un'altra giornata piovosa, l'ennesima di questo weekend caratterizzato dal maltempo su diverse regioni d'Italia. La fase di instabilità proseguirà anche con l'inizio della nuova settimana: sarà una fase di forte maltempo.



Il team de iLMeteo.it scrive che domenica la perturbazione atlantica insisterà di nuovo su tutte le regioni settentrionali e sulla Toscana, ma con un ulteriore allargamento del fronte su alto Lazio, Umbria e Marche. Ne conseguiranno rovesci a tratti molto forti (dettagli in fondo all'articolo) e nevicate sulle Alpi sopra i 1.300 metri, che saranno tuttavia bilanciate da una situazione più tranquilla e asciutta sul resto del Centro e al Sud. In particolare, sul versante adriatico e sulle regioni meridionali i venti di Scirocco (attese raffiche fino a 60 chilometri all'ora) favoriranno un rialzo delle temperature diurne, nonostante la diffusa nuvolosità. Nelle aree interessate dalla pioggia il clima risulterà invece di stampo più autunnale, quindi fresco ma comunque non rigido.

La mappa di 3bmeteo

(L'articolo prosegue sotto alla cartina)





Secondo gli esperti di 3BMeteo, il quadro atmosferico non migliorerà nemmeno con l'inizio della prossima settimana. Lunedì 12 aprile il tempo promette anmcora maltempo al Nord, su parte della Sardegna e sulle regioni centro-settentrionali tirreniche, con rovesci anche temporaleschi su Liguria e bassa Val Padana e fioccate sui rilievi alpini sotto i 1.000 metri. Martedì 13 aprile l'attenuazione dei fenomeni al Nord dovrebbe accompagnarsi a una maggiore variabilità al Centro e l'arrivo di qualche pioggia tra Campania, Basilicata e Puglia. Da metà settimana l'alta pressione dovrebbe poi tornare a rinforzarsi distribuendo sole su tutto il Paese, ma tale previsione avrà bisogno di essere certificata strada facendo.

Video: dove cadrà tanta pioggia

Il meteo di domenica 11 aprile

Nord Ovest

Diffuse condizioni di maltempo, con piogge a tratti intense (specie su Liguria e basso Piemonte) e neve sulle Alpi dai 1300-1400 metri. Temperature massime: 12° a Genova, 11° a Torino e Milano.



Nord Est

Precipitazioni sparse su tutte le regioni, a carattere nevoso sui rilievi alpini oltre i 1500-1700 metri. Nel pomeriggio migliora in Romagna. Temperature massime: 12° a Bolzano e Venezia, 13° a Bologna.



Centro

Molto nuvoloso con piogge su Toscana (possibili acquazzoni), Umbria, Marche e alto Lazio. Coperto ma più asciutto su Lazio meridionale e Abruzzo. Maggiori schiarite sulla Sardegna, al netto di qualche debole precipitazione. Temperature: massime: 17° a Cagliari, 14° a Firenze, 16° a Roma.



Sud e Isole

Nuvolosità in aumento su Campania, Molise e Puglia centro-settentrionale, ma in assenza di pioggia. Più soleggiato altrove. Temperature massime: 17° a Napoli, 19° a Bari e Palermo.