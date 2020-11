Le previsioni meteo di domani, domenica 22 novembre, descrivono una giornata soleggiata al Centro Nord, più piovosa sul Meridione. Nel complesso il clima sarà sempre di stampo invernale soprattutto nelle regioni settentrionali, con temperature mattutine sotto lo zero in diverse città, tra cui Milano, Torino, Bologna, Trento e Bolzano.



Il team de iLMeteo.it avvisa che domenica il ciclone che ha creato scompiglio sull'Italia si sposterà sulla Tunisia, lasciando dietro di sé un quadro meteorologico ancora instabile al Sud. Rovesci e temporali a tratti molto intensi insisteranno sulla Calabria ionica (rischio di locali nubifragi) e sulla Sicilia orientale, mentre sugli altri quadranti meridionali il tempo sarà abbastanza nuvoloso ma mediamente asciutto. Sul resto del Paese ci sarà invece ampio spazio per il sole, anche se i valori termici risulteranno piuttosto rigidi sulla Pianura Padana e nelle aree interne del Centro, specie di prima mattina e a tarda sera.

Per l'inizio della prossima settimana, gli esperti di 3BMeteo preannunciano una rimonta dell'alta pressione, che abbraccerà in particolare le regioni del Centro Nord, portando una discreta stabilità e cieli limpidi. Nello specifico, lunedì 23 novembre avremo piogge sulla Sicilia centro orientale e sulla Calabria ionica; bel tempo sul resto dello Stivale. Da metà settimana, l'anticiclone dovrebbe poi portare il suo influsso positivo anche al Sud, sebbene serviranno ulteriori bollettini per averne la conferma definitiva.

Le previsioni di domenica 22 novembre

Nord Ovest

Bel tempo diffuso su tutte le regioni, al netto di possibili nebbie o foschie mattutine in pianura. Clima sempre freddo e ventoso, con al massimo 8-9° a Torino e Milano.



Nord Est

Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, con al più qualche innocua velatura di passaggio. Temperature rigide di prima mattina e alla sera. Previsti 9° a Bologna e 10° a Venezia nelle ore più calde.



Centro

Più nuvoloso su Abruzzo e Sardegna sud-orientale, per il resto esteso soleggiamento. Ancora potenti venti di Bora e Grecale. Attesi 11° a Firenze e 13° a Roma.



Sud e Isole

Cielo generalmente nuvoloso, con sprazzi di sole in Campania. Rovesci e temporali tra Calabria ionica e Sicilia orientale, con possibili alluvioni lampo. Massime sui 13° a Napoli e Bari, 18° a Palermo.