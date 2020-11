Prevale ancora l’instabilità in Italia: le previsioni meteo di domenica 15 novembre vedono il confronto fra l’anticiclone e le correnti del nord, che daranno vita a tempo molto variabile e cielo tendenzialmente coperto.

Secondo i meteorologi di iLMeteo.it avremo tante nubi a spasso per il Paese fin dal mattino, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Con il passare delle ore “il contesto meteorologico andrà peggiorando. Precipitazioni più diffuse, anche a carattere di rovescio colpiranno la Liguria, tutta la Toscana, il Lazio e, tra il tardo pomeriggio e la serata, anche altre aree del Nord come l'Emilia Romagna, la Lombardia e il basso Veneto, sia pure con fenomeni meno intensi e più irregolari”. Possibili temporali anche su Toscana e Sardegna sud-occidentale. Il Sud se la cava meglio con una giornata tutto sommato soleggiata, specie su Calabria e Puglia.



Nel confermare le previsioni per domenica, il team di esperti di 3BMeteo, ribadisce che da lunedì e per tutta la prossima settimana il tempo è destinato a peggiorare a causa dell’alta pressione in movimento verso nord, il che porterà una perturbazione più intensa, rafforzata da venti forti. Le temperature scenderanno portando il clima in Italia verso valori pienamente autunnali, con precipitazioni che dal Nord Est si allargheranno progressivamente verso il Centro e il Sud. Martedì il tempo dovrebbe migliorare al Centro-Nord (ma sempre con temperature fredde) e peggiorare al Sud, dove si trasferirà la perturbazione.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 15 novembre



Nord Ovest

Giornata interamente coperta su tutto il Nord Ovest, con nubi sempre più intense e cariche man mano che si va verso la serata. Si prevedono piovaschi sulle coste liguri e sull’arco alpino. Temperature massime di 14° a Torino e 15° a Genova.



Nord Est

Una giornata meno nuvolosa a Nord Est, con sole mattutino su Veneto interno, Friuli e Trentino Alto Adige. Peggioramenti in serata, ma i rischi di precipitazione sembrano abbastanza bassi. Massima di 15° a Venezia.



Centro

Una domenica nuvolosa per il Centro Italia, con rischi di piogge sull’alto versante tirrenico e nubi sparse sull’Appennino. Tempo migliore sulle coste adriatiche, con il sole che fa capolino su Marche e Abruzzo settentrionale. Possibili piogge in arrivo in Sardegna dal primo pomeriggio. Clima non freddo, con massime da 20° a Roma e 19° a Pesaro.



Sud e Isole

Il sole prevale sulle nubi al Sud, con una giornata che evolve verso il bello su Calabria, Basilicata e Puglia. Cielo coperto in Sicilia ma senza piovaschi. Punte di 19° a Napoli e 20° a Palermo.