Le previsioni meteo di domani, domenica 1 novembre, confermano una seconda metà di weekend all'insegna del bel tempo su una buona parte dell'Italia. Parallelamente, le regioni settentrionali continueranno a essere interessate da intense nebbie mattutine, che daranno luogo a un'atmosfera più fosca, ma comunque asciutta. La fase di stabilità durerà ancora qualche giorno, prima di lasciare di nuovo spazio alla pioggia.



Il team de iLMeteo.it spiega che nelle primissime ore di domenica, festa di Ognissanti, la visibilità sarà quasi a zero in molti settori della Pianura Padana, con la persistenza di locali velature anche nel corso del pomeriggio, alternate a schiarite. In avvio di giornata banchi di nebbia e foschie avvolgeranno inoltre le valli di Toscana, Umbria e alto Lazio, anche se qui i fenomeni dovrebbero dissolversi in modo più netto. Complice l'aria umida marittima, su diversi tratti del Tirreno si osserveranno infine nubi basse, che occasionalmente provocheranno deboli pioviggini sui litorali a cavallo tra la Liguria e la Toscana. Sul resto del Paese il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso, con temperature particolarmente miti al Sud (spesso oltre 20 gradi).

Gli esperti di 3BMeteo anticipano che l'alta pressione ci accompagnerà anche all'inizio della prossima settimana. Lunedì 2 e martedì 3 novembre non si attendono dunque grosse novità rispetto al quadro descritto in precedenza. Mercoledì 4, l'arrivo di una perturbazione dovrebbe invece causare qualche pioggia al Nord, insieme al ritorno della neve sulle Alpi. A parte qualche addensamento sulla Toscana, il bel tempo dovrebbe rimanere saldamente protagonista al Centro Sud.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 1 novembre

Nord Ovest Nebbie diffuse al mattino sulla Pianura Padana, con successivo mix di schiarite e velature. Soleggiato sui rilievi alpini; più coperto in Liguria, al cospetto di sporadiche pioviggini. Previsti 15° a Milano e 13° a Torino.



Nord Est

Avvio nebbioso in pianura, seguito da qualche nuvola sparsa su Emilia Romagna e Veneto. Cielo prevalentemente sereno altrove. Clima fresco, con 13° a Venezia e 16° a Bologna



Centro

Bel tempo diffuso, salvo maggiori addensamenti sulle coste della Toscana. Nebbie al mattino nelle zone più interne. Molto sole sulla Sardegna. Attesi 16° a Firenze e 18° a Roma.



Sud e Isole

Qualche velatura lungo le coste tirreniche, specie in Campania. Per il resto ampio soleggiamento su tutte le regioni. Clima gradevole: 19° a Napoli, 22° a Bari e 21° a Palermo