Le previsioni meteo di domani, domenica 18 ottobre, confermano un ulteriore miglioramento del tempo al Centro Nord, accompagnato da qualche residua incertezza nelle regioni meridionali. Le situazione si evolverà ulteriormente con l'inizio della nuova settimana, quando l'anticiclone si imporrà con maggiore forza, favorendo addirittura il ritorno del caldo (soprattutto in relazione al periodo).



Andando con ordine, nella giornata di domenica il team de iLMeteo.it, scrive che le "ultime note di instabilità interesseranno il Sud, con precipitazioni alternate a momenti più asciutti". Le piogge bagneranno soprattutto Calabria, Basilicata e le coste settentrionali della Sicilia, con qualche fenomeno a carattere locale anche in Puglia. Sul resto del Paese prevarrà invece il bel tempo, al netto di qualche nebbia mattutina sulla Pianura Padana. Contestualmente, il diffuso soleggiamento favorirà l'innalzamento dei termometri nelle ore diurne, creando le condizioni per una chiusura di weekend molto gradevole anche dal punto di vista termico.





Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 18 ottobre



Gli esperti di 3BMeteo anticipano che nella prima metà dellail campo anticiclonico tenderà a consolidarsi, regalando delle piacevoli "ottobrate", ossia delle giornate di ottobre con un clima decisamente mite., si legge sul sito, il tempo risulteràquasi ovunque, "salvo una residua variabilità che si attarderà sul basso versante ionico", comunque destinata a esaurirsi. La situazione proseguirà per il meglio (con alcune eccezioni a Nord Ovest) presumibilmente, per poi lasciare spazio a un flusso atlantico che causerà peggioramenti specie sulle regioni centro-settentrionali.Nebbie o foschie al mattino sulle zone di pianura, per il resto cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Previsti 16° a Milano e Torino.Prevalenza di bel tempo su tutte le regioni, con solo qualche addensamento al mattino sulla Pianura Padana. Massime fino a 17° a Venezia e Bologna.Più nuvoloso sui rilievi di Lazio e Abruzzo, con possibili deboli precipitazioni tra pomeriggio e sera. Qualche velatura in Sardegna; altrove tempo stabile e soleggiato. Attesi 19° a Firenze e Roma.Giornata a tratti molto nuvolosa specie lungo il Tirreno, con piogge sparse in Calabria, Basilicata e litorale settentrionale della Sicilia. Deboli fenomeni anche sulla Puglia centro-meridionale. Asciutto sui restanti settori.