Roma, 18 luglio 2020 - Alla fine 'scoppia' l'estate. Le previsioni meteo di domani, domenica 19 luglio, documentano un importante recupero dell'alta pressione, che tenderà a ristabilirsi in modo deciso sull'Italia. La seconda metà del weekend scorrerà quindi senza troppe incertezze, con il sole di nuovo protagonista e le irregolarità ridotte ai minimi termini.



Il team de iLMeteo.it scrive che domenica i pochi disturbi "saranno a carico della Sicilia sud-orientale e dell'area ionica più meridionale della Calabria", dove non è da escludere la comparsa di alcune modeste precipitazioni nel corso del pomeriggio. Qualche annuvolamento associato a occasionali piovaschi potrebbe inoltre verificarsi sui rilievi alpini orientali, sempre nelle ore centrali della giornata. Per il resto i meteorologi annunciano cielo prevalentemente sereno e temperature in aumento, con punte di 32-33° in varie città del Centro Nord, tra cui Bologna, Ferrara e Firenze.

Secondo gli esperti di 3BMeteo, con l'inizio della prossima settimana la presenza dell'anticiclone delle Azzorre assumerà ancora più sostanza, mantenendo tempo stabile e soleggiato su tutto lo Stivale. Previsto anche un ulteriore scatto in avanti dei termometri, ma senza picchi di calore degni di nota.

Temporali, ecco dove

Per la verità, sottolineano gli esperti de IlMeteo.it, sole e caldo non tornano propio dappertutto: sarà necessario un ombrello al Sud, specie nell'area più meridionale della Calabria e sui comparti settentrionali della Sicilia. Qualche nuvola offuscherà il sole anche in Veneto e nel Friuli Venezia Giulia, mentre nel resto del Nord prevarrà un generoso soleggiamento.

In serata, comunque, l'Italia tornerà a essere avvolta da una totale quiete atmosferica minata solo da una scarsa e residua nuvolosità presente al Sud e sul Nordest.

Le previsioni nel dettaglio di domenica 19 luglio

Nord Ovest

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con valori massimi in lieve aumento, ma in un contesto climatico non esageratamente caldo. Previsti 30° a Milano e Torino.



Nord Est

Bel tempo prevalente, salvo locali annuvolamenti pomeridiani sui rilievi del Triveneto, che potrebbero dare luogo a sporadici piovaschi. Attesi 26° a Venezia e 32° a Bologna.



Centro

Ampio soleggiamento su tutti i settori, con temperature oltre i 30° sul versante tirrenico, più contenute altrove. 33° a Firenze e 31° a Roma.



Sud e Isole

Qualche possibile pioggia al pomeriggio su Sicilia sud-orientale e sull'estremità ionica della Calabria, per il resto tempo soleggiato. Massime sotto la media del periodo, con 29° a Napoli e Palermo.