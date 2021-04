Le previsioni meteo di domani, venerdì 2 aprile, annunciano l'ennesima giornata di caldo e sole in questa settimana santa dal sapore quasi estivo. Come anticipato, nel weekend di Pasqua ci sarà tuttavia un deciso cambio di rotta, per via di una perturbazione atlantica che provocherà maltempo unitamente a un crollo delle temperature.



Il team de iLMeteo.it scrive che superato il picco di caldo di giovedì 1 aprile, venerdì avremo comunque un ultimo sussulto dell'anticiclone africano, che regalerà generali condizioni di bel tempo su tutta Italia. Le poche segnalazioni degne di nota riguardano un aumento della nuvolosità diurna su Sardegna e coste tirreniche (senza pioggia), ed in serata su Triveneto, Friuli-Venezia Giulia, Basilicata e Calabria, con qualche occasionale precipitazione. I termometri continueranno a registrare valori fino a 25-27 gradi al Nord, come a Torino, Milano, Mantova, Trento, Padova, Bologna. Atteso invece qualche grado il meno al Centro-Sud, dove le massime andranno dai 17 gradi di Roma e Napoli ai 23 gradi di Firenze e Bari.

Per quanto riguarda il weekend pasquale, gli esperti di 3BMeto confermano la notizia che era ormai nell'aria da un po': già nella giornata di sabato 3 aprile la fase anticiclonica si interromperà, sotto la spinta di correnti fredde in discesa dal Nord Europa. Ne conseguiranno rovesci e temporali che tra pomeriggio e sera attraverseranno tutto il Paese, dai comparti alpini e prealpini fino alla Puglia, con l'eccezione delle coste tirreniche centrali. Domenica 4 aprile, giorno di Pasqua, il fronte scivolerà verso Sud, causando fenomeni instabili sulle regioni meridionali, tra cui nevicate sugli Appennini a quote insolitamente basse per la stagione. Contestualmente il tempo migliorerà al Centro-Nord, dove tuttavia ci sarà un clima molto più fresco. Il maltempo sembra poi destinato a condizionare anche Pasquetta, sebbene serviranno conferme più precise nelle prossime ore.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 2 aprile

Nord Ovest

Bel tempo diffuso su tutte le regioni, in un contesto generalmente caldo. Temperature massime: 17° a Genova, 25° a Milano e Torino.



Nord Est

Ampio soleggiamento, al netto di un incremento delle nuvolosità entro sera sui rilievi di Triveneto e Friuli-Venezia Giulia, accompagnato da deboli e sporadiche precipitazioni. Temperature massime: 25° a Bolzano, 26° a Bologna, 19° a Venezia.



Centro

Più nubi su Sardegna meridionale e coste del Lazio, ma senza pioggia. Per il resto cielo sereno. Temperature massime: 20° a Cagliari, 17° a Firenze, 23° Roma.



Sud e Isole

Giornata stabile e soleggiata ovunque, salvo nuvole in sviluppo a cavallo tra Campania, Basilicata e Calabria, con brevi temporali lampo in serata. Temperature massime: 17° a Napoli, 23° a Bari, 20° a Palermo.