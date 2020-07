Le previsioni meteo di domani, domenica 5 luglio, documentano il ritorno del bel tempo su quasi tutta Italia, con residue precipitazioni ormai confinate in poche aree del Meridione. Il vortice depressionario che ha generato instabilità nella prima parte del weekend si sta infatti spostando verso i Balcani e la Grecia, cedendo il passo a una nuova fiammata dell'anticiclone africano.



Nello specifico, il team de iLMeteo.it afferma che domenica la rimonta dell'alta pressione regalerà una giornata prevalentemente serena o poco nuvolosa, con una marcata risalita delle temperature soprattutto nelle regioni del Centro Nord. I pochi temporali si concentreranno su Calabria, Basilicata e Cilento, con l'aggiunta di isolati blitz al mattino in Puglia. Degni di nota anche i forti venti provenienti dai quadranti settentrionali, che spazzeranno buona parte delle coste del Paese.

La tendenza dovrebbe poi confermarsi anche con la nuova settimana, che secondo gli esperti di 3BMeteo si aprirà lunedì 6 luglio all'insegna del tempo ampiamente soleggiato al Centro Nord, accompagnato ancora da qualche piovasco all'estremo Sud (Calabria, Sicilia e Cilento).

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 5 luglio

Nord Ovest

Bel tempo diffuso su tutte le regioni, con calura estiva in ripresa e valori massimi superiori ai 30° in diverse città. Attesi 31° a Torino e Milano.



Nord Est

Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, in un contesto climatico nuovamente molto caldo. Previsti 28° a Venezia e 32° a Bologna.



Centro

Locali e isolati annuvolamenti sugli Appennini, per il resto ampio soleggiamento su tutti i settori. Temperature in aumento specie nelle regioni tirreniche: ben 34° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Residui temporali nel corso della giornata su Calabria, Basilicata e Cilento, più qualche precipitazione al mattino in Puglia. Sereno altrove, con 31° a Napoli e 28° a Palermo.