Le previsioni meteo di domani certificano che domenica 28 giugno ci sarà parecchio da sudare quasi ovunque. L'anticiclone africano, che ha investito con prepotenza l'Italia da inizio weekend, sta spingendo le temperature sempre più in alto, delineando una tendenza che proseguirà anche nel corso della prossima settimana, con picchi fino a 40°.



Secondo il team de iLMeteo.it anche domenica il sole dominerà la scena da Nord a Sud, con l'eccezione di alcuni occasionali temporali al pomeriggio sui rilievi alpini, per lo più sulle aree di confine. A dare nell'occhio sarà però soprattutto l'ennesimo impennata della calura estiva: durante le ore centrali della giornata i meteorologi segnalano valori massimi fino a 35° in Val Padana e Toscana (incluse Bologna, Ferrara e Firenze) e punte di 37° in Puglia e in alcune città della Sicilia (Siracusa e Catania).

Per quanto riguarda la prossima settimana, gli esperti di 3BMeteo anticipano poi che afa e caldo non smetteranno di crescere. Entro giovedì 2 luglio l'escalation termica dovrebbe raggiungere il suo apice, spingendo la colonnina di mercurio verso i 38-40° su Tavoliere pugliese, Lucania, cosentino e zone interne di Sicilia e Sardegna.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 28 giugno

Nord Ovest

Cielo diffusamente sereno o poco nuvoloso, al netto di sparuti temporali pomeridiani sulle Alpi di confine. Previsti 30° a Torino e 31° a Milano.



Nord Est

Nubi sparse associate a locali rovesci sui rilievi alpini più settentrionali, per il resto prevalenza di bel tempo. Clima molto caldo in Emilia Romagna, con 35° a Bologna.



Centro

Tempo soleggiato su tutte le regioni, ad eccezione di locali annuvolamenti al pomeriggio sull'Appennino abruzzese. Attesi 35° a Firenze e 33° a Roma.



Sud e Isole

Dominio dell'alta pressione, che porta stabilità e diffuso soleggiamento su tutti i settori. Massime sui 31° a Bari e Napoli; 30° a Palermo.