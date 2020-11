Roma, 5 novembre 2020 - Le previsioni meteo di domani, venerdì 6 novembre, descrivono una situazione di crescente stabilità atmosferica, preludio a un weekend prevalentemente sereno. Dall'Oceano Atlantico è infatti in avvicinamento l'anticiclone delle Azzorre, che prenderà il posto di quello africano, proteggendo l'Italia da perturbazioni degne di nota.



Il team de iLMeteo.it scrive che nella giornata di venerdì "l'alta pressione guadagnerà ulteriore energia", portando il sole su gran parte del Centro-Nord e sulle due isole Maggiori. Le poche eccezioni riguarderanno i settori di Nord Est e il versante Adriatico, entrambi interessati da una maggiore nuvolosità soprattutto al mattino (ma senza pioggia). Più incerta la situazione nel Sud peninsulare, dove le nubi riusciranno a imporsi con la possibilità di occasionali precipitazioni, anche se in un conteste climatico sempre piuttosto gradevole (dettagli in fondo all'articolo).

Anche sabato 7 e domenica 8 novembre saranno due giornate prevalentemente soleggiate e miti, con temperature destinate a toccare i 17-22 gradi su quasi tutto il Paese.

Conferme in tal senso arrivano anche dagli esperti di 3BMeteo, che parlano di bel tempo fino al termine della settimana specie al Centro-Nord, evidenziando tutt'al più una certa nuvolosità variabile che potrebbe attardarsi sul Meridione.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 6 novembre

Nord Ovest

Qualche nebbia al mattino sulla Pianura Padana, poi cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso ovunque. Previsti 14° a Torino e 16° a Milano.



Nord Est

Più nuvoloso al mattino su basso Veneto, litorale friulano e Romagna, comunque in successivo miglioramento. Per il resto tempo abbastanza soleggiato e temperature gradevole, con 17° a Venezia e 16° a Bologna.



Centro

Avvio coperto sul versante adriatico, con possibili schiarite nel pomeriggio all'altezza delle Marche. Soleggiato altrove. Clima mite: attesi 18° a Firenze e Roma



Sud e Isole

Nubi sparse su Campania, Molise, Basilicata, Puglia settentrionale e cosentino, al cospetto di qualche isolata pioviggine in particolare sull'Appennino. Condizioni di particolare bel tempo in Sicilia. Punte di 19° a Napoli, 20° a Bari e 22° a Palermo.