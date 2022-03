Previsioni meteo, domenica ancora un po' di pioggia e deboli nevicate: ecco dove

Le previsioni meteo di domani, domenica 13 marzo, annunciano una giornata ancora un po' instabile su Nord Ovest e Isole Maggiori, con qualche pioggia e possibili nevicate in collina. Più in generale il finale di weekend sarà caratterizzato da un clima piuttosto invernale, con temperature sotto le medie attese di norma in questo periodo.



Il team de iLMeteo.it scrive che domenica alcune zone continueranno a risentire della perturbazione atlantica che ha raggiunto l'Italia nella giornata di sabato. Nello specifico, gli esperti parlano di precipitazioni sparse in Sardegna e in Sicilia, ma anche di qualche fenomeno a cavallo tra il Piemonte e la Liguria, con fioccate sui rilievi alpini intorno ai 500 metri. Sul resto del Paese si alterneranno nubi irregolari e ampi spazi soleggiati (dettagli in fondo all'articolo), in un contesto climatico condizionato soprattutto al Centro-Nord dalle correnti gelide provenienti dalla Russia, che terranno le temperature su valori abbastanza rigidi in particolare al mattino e alla sera.

Come conferma anche il sito di 3BMeteo, da lunedì 14 marzo la primavera tenterà di farsi largo cavalcando l'avanzata dell'anticiclone subtropicale. In avvio di settimana il tempo tornerà dunque prevalentemente stabile e soleggiato, a parte qualche residuo addensamento tra la Sardegna e le regioni di Nord Ovest. Sullo Stivale le temperature torneranno inoltre a salire di diversi gradi, con punte a livello locale superiori ai 18 gradi.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 13 marzo

Nord Ovest

Qualche debole precipitazione tra Liguria e Piemonte, a carattere nevoso sui rilievi dai 500 metri. Coperto con qualche occasionale fenomeno in Val d'Aosta, più soleggiato in Lombardia. Temperature massime: 10° a Genova e Milano, 9° a Torino.



Nord Est

Più nuvoloso in Emilia Romagna, per il resto generali condizioni di bel tempo. Temperature massime: 13° a Bolzano, 10° a Bologna, 9° a Venezia.



Centro e Sardegna

Tempo instabile con piogge diffuse sulla Sardegna. Prevalentemente soleggiato sulle altre regioni, ad eccezione di una maggiore nuvolosità sulla Toscana. Temperature massime: 15° a Cagliari, 13° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Sporadiche piogge sulla Sicilia, specie centro-meridionale. Localmente coperto sulla Calabria meridionale; cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature massime: 13° a Napoli, 12° a Bari, 14° a Palermo.