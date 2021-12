Le previsioni meteo di domani confermano che domenica 19 dicembre sarà una giornata asciutta e soleggiata su gran parte dell'Italia. Un po' di scorie nuvolose resisteranno al Sud, mentre al Nord la Pianura Padana dovrà di nuovo fare i conti con un'atmosfera più grigia rispetto al resto del Paese.



Partendo dall'aspetto che più sta caratterizzando questo weekend, il team de iLMeteo.it annuncia che domenica l'aria gelida proveniente dalla Russia interesserà solo alcune regioni. Sul comparto adriatico centrale e al Sud ci sarà ancora qualche nube irregolare, ma in assenza di pioggia, anche se in compenso farà molto freddo a causa dei venti insistenti che soffieranno fino a sera. In Val Padana rimarrà alto il rischio di nebbie (a volte persistenti) e il cielo risulterà a tratti coperto, il tutto condito da temperature particolarmente rigide. Sui rilievi alpini, in Sardegna e lungo il Tirreno il sole splenderà in modo deciso, favorendo tra l'altro un contesto climatico abbastanza tiepido.



Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 19 dicembre

Stando agli ultimi aggiornamenticontinuerà a proteggere lo Stivale per diversi giorni. Lo conferma anche 3BMeteo, secondo cui ladi Natale non sembra destinata a riservare brutte sorprese, con tempo spesso soleggiato al Nord e al massimo qualche modesto spunto piovoso al Centro Sud. Questo almeno, quando potrebbe iniziare una fase più instabile proprio in concomitanza con le feste natalizie.Nebbie persistenti in Pianura Padana, con cielo a tratti coperto. Per il resto generali condizioni di bel tempo. Temperature massime: 11° a Genova, 3° a Torino, 4° a Milano.Nebbie e foschie in pianura; nubi sparse su coste romagnole e venete, ma con schiarite nel pomeriggio. Soleggiato altrove. Temperature massime: 6° a Bolzano e Bologna, 3° a Venezia.Sereno su tutte le regioni, a parte qualche nube residua sulle Marche al mattino, comunque senza conseguenze piovose. Temperature massime: 14° a Cagliari, 9° a Firenze, 10° a Roma.Ancora un po' di nubi irregolari tra Puglia, Basilicata e Calabria, in un contesto asciutto. Bel tempo sulle altre regioni, ma con venti freddi. Temperature massime: 11° a Napoli, 12° a Bari e Palermo.