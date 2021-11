Le previsioni meteo di domani, venerdì 19 novembre, annunciano una giornata caratterizzata dal ritorno dell'alta pressione, che garantirà condizioni di tempo asciutto un po' in tutta Italia. Il rovescio della medaglia sarà rappresentato dalla presenza di ingombranti banchi di nebbia, che al mattino causeranno una forte riduzione della visibilità sulla Pianura Padana e renderanno più difficile la visione dell'eclissi parziale di Luna (qui a che ora e dove vederla).

"Io, cacciatore di stelle nel cielo più buio del mondo"

Il team de iLMeteo.it comunica che venerdì "l'anticiclone delle Azzorre comincerà a estendersi su tutto il Paese", dando luogo a una svolta soleggiata tangibile anche in avvio di weekend. A parte qualche occasionale piovasco al Sud, limitato soprattutto agli Appennini, il cielo sarà dunque piuttosto sereno, con aperture particolarmente apprezzabili sulle regioni centrali e in Sardegna. Come spiegano gli esperti, "le fasi anticicloniche tardo autunnali e invernali" non sono tuttavia "sinonimo solamente di sole", in quanto portano con sé anche qualche insidia. Sulle pianure del Nord si svilupperanno infatti dense foschie e nebbie molto fitte tra la notte e le prime ore del mattino, destinate a dissolversi verso il pomeriggio.

Nel fine settimana nebbie e foschie continueranno a essere una costante al Nord e in alcune vallate interne del Centro, seppure in un contesto generale stabile e tranquillo, specie nella giornata di sabato 20 novembre. La tregua anticiclonica avrà comunque vita breve: secondo 3BMeteo, già da domenica 21 novembre, con il passare delle ore avremo nubi in graduale aumento su "Nord Ovest, regioni tirreniche e Isole Maggiori". Stando agli ultimi aggiornamenti, conclude il sito, le tinte grigie potranno essere accompagnate anche dall'arrivo di piogge "su pianure lombarde, centro-est Liguria, Toscana e Sardegna".

Le previsioni meteo nel dettaglio

Nord Ovest

Nebbie fitte e nuvole basse al mattino sulla Pianura Padana, in successivo dissolvimento. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime: 15° a Genova, 10° a Torino, 12° a Milano.



Nord Est

Generali condizioni di bel tempo, ma con densi banchi di nebbia mattutini in pianura. Qualche locale annuvolamento diurno in Emilia Romagna. Temperature massime: 7° a Bolzano, 15° a Bologna e Venezia.



Centro e Sardegna

Giornata a tutto sole, fatta eccezione per qualche nuvola in più sul versante adriatico. Temperature massime: 20° a Cagliari, 13° a Firenze, 16° a Roma.



Sud e Isole

Un po' più nuvoloso sugli Appennini, con sporadici piovaschi in Basilicata e Calabria. Qualche debole precipitazione anche sul messinese. Soleggiato altrove. Temperature massime: 18° a Napoli, 16° a Bari, 19° a Palermo.