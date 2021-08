Le previsioni meteo di domani, sabato 7 agosto, confermano che l'imminente weekend sarà caratterizzato almeno inizialmente da forti contrasti atmosferici. Sui settori più settentrionali dell'Italia sta infatti per abbattersi un'offensiva temporalesca a tratti anche molto forte, con il rischio di locali nubifragi. Viceversa, sulle altre regioni l'anticiclone africano tornerà a imporsi in modo sempre più deciso, favorendo una nuova ondata di caldo.

Il team de iLMeteo.it comunica che sabato avremo i primi rovesci già dal mattino sui comparti montani di Nord Ovest e in forma irregolare anche sui restanti rilievi alpini. I fenomeni più intensi, scrivono gli esperti, "si potranno verificare su gran parte del Piemonte, su tutta la Valle d'Aosta e sulla Lombardia", con il successivo coinvolgimento delle zone di pianura. Entro il pomeriggio il maltempo si estenderà anche a Nord Est, portando il suo carico di acquazzoni e temporali sulle Alpi del Triveneto (più rare le intrusioni in pianura).



Sul resto del Paese il tempo risulterà stabile e soleggiato, grazie alla nuova spinta dell'alta pressione, che nel mentre "tornerà a stuzzicare i termometri", si legge sempre sul sito. L'ennesima ondata di caldo vedrà in prima linea soprattutto le regioni del Sud, che dopo una breve tregua dalla canicola dovranno fare ancora una volta i conti con una prepotente escalation termica.

Allargando lo sguardo alla seconda metà del weekend, 3BMeteo anticipa che domenica 8 agosto il fronte perturbato "progredirà verso Est" favorendo il contestuale "subentro di ampie schiarite sulle Alpi occidentali, nonché sul Nordovest in genere, salvo una locale variabilità diurna sui rilievi piemontesi". Il risvolto pratico, avvertono i meteorologi, sarà una diffusa instabilità "sulle Alpi centro-orientali dalla Lombardia al Friuli Venezia Giulia, con rovesci e temporali a tratti intensi". Sul versante climatico, continuerà invece la risalita dei termometri, con punte di 40-42 gradi in Puglia (specie nel Foggiano) e 40 gradi in Calabria, Sicilia e Molise. Prevista inoltre una crescita dell'afa sul lato tirrenico.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 7 agosto

Nord Ovest

Tempo subito instabile sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta. Entro sera peggioramento un po' su tutta la Lombardia e sulle pianure piemontesi, con temporali localmente forti. Temperature massime: 25° a Genova e Torino, 29° a Milano.



Nord Est

A parte qualche pioggia in montagna, mattinata per lo più soleggiata su tutte le regioni. Dal pomeriggio temporali in arrivo da Ovest, destinati a bagnare le Alpi e il Nord del Veneto. Temperature massime: 28° a Bolzano, 35° a Bologna, 29° a Venezia.



Centro e Sardegna

Generali condizioni di bel tempo, con termometri in salita. Temperature massime: 31° a Cagliari, 34° a Firenze, 33° a Roma.



Sud e Isole

Giornata a tutto sole, con l'anticiclone che torna progressivamente a riscaldare il clima, seppure ancora in presenza di una debole ventilazione. Temperature massime: 32° a Napoli, 35° a Bari e Palermo.