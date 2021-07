Le previsioni meteo di domani confermano che domenica 25 luglio sarà una giornata afosa e bollente soprattutto al Sud, dove le temperature sfioreranno a più riprese i 40 gradi. Sul fronte atmosferico, la spinta dell'anticiclone africano avrà invece un lieve cedimento al Nord, che in chiusura di weekend si troverà a fare i conti con temporali a tratti molto intensi.



Il team de iLMeteo.it comunica che domenica il caldo metterà le marce alte, facendo registrare massime di 39 grandi in Puglia (in primis nel foggiano), 38 gradi in Sicilia (zone interne) e valori prossimi ai 41 gradi in Sardegna (ad esempio a Oristano). Salendo lungo lo Stivale, al Centro-Nord, le regioni più roventi saranno Lazio, Toscana ed Emilia, con punte di 35-36 gradi in città come Bologna, Firenze e Roma. Se nel complesso il tempo risulterà oltremodo stabile sulle regioni centro-meridionali, lo stesso non accadrà sui settori settentrionali, che dopo una mattinata asciutta diventeranno con il passare delle ore teatro di focolai temporaleschi.



Secondo i meteorologi il maltempo riguarderà un po' tutto l'arco alpino e prealpino, con la novità (rispetto a sabato) rappresentata dal coinvolgimento delle pianure piemontesi e lombarde. Su questi settori, scrive iLMeteo,it, "ci attende un pomeriggio ad alto rischio di acquazzoni localmente di forte intensità" conditi "da improvvisi colpi di vento e da intense grandinate".



Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 25 luglio

Gli esperti di 3BMeteo anticipano che lale sfuriate temporalesche diventeranno sempre più frequenti al Nord e in parte al Centro, mentre al Sud lo scudo anticiclonico continuerà a imporre sole e. In particolare,si preannunciano piogge, grandinate e temporali anche violenti "su Alpi, Prealpi, Piemonte, Liguria (specie interna), Lombardia, centro-ovest Emilia, pianure venete e friulane", si legge sul sito. Previsto clima asciutto sul resto del Paese, conal Nord e viceversa punte superiori ai 40 gradi sul Meridione (Puglia in particolare).Avvio per lo più asciutto e soleggiato, poi peggiora diffusamente su Alpi e Prealpi, con temporali anche forti in estensione su pianure del Piemonte e dell'alta Lombardia. Temperature massime: 27° a Genova, 29° a Torino, 32° a Milano.Giornata prevalentemente soleggiata, seppure in presenza di molte nuvole sparse. Nel pomeriggio temporali in sviluppo sul Trentino Alto Adige. Temperature massime: 32° a Bolzano, 36° a Bologna, 30° a Venezia.Tempo stabile accompagnato da una discreta nuvolosità, a tratti anche piuttosto compatta specie su Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna. Temperature massime: 32° a Cagliari, 36° a Firenze, 35° a Roma.Altra giornata nel segno dell'anticiclone, con generali condizioni di bel tempo e grande caldo su tutte le regioni. Temperature massime: 34° a Napoli e Palermo, 38° a Bari.