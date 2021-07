Le previsioni meteo di domani, sabato 24 luglio, confermano l'arrivo di un weekend infuocato, con temperature destinate a spiccare il volo in tutta Italia. L'ingombrante presenza dell'anticiclone africano non garantirà tuttavia un fine settimana del tutto asciutto: il Nord sarà infatti minacciato da alcuni impulsi instabili provenienti da una saccatura atlantica, che specie domenica dovrebbero dare vita ad acquazzoni molto violenti.



Il team de iLMeteo.it scrive che sabato la progressiva espansione del campo di alta pressione garantirà "tanto sole da Nord a Sud, con temperature ben oltre le medie climatiche attese in questo periodo dell'anno". Specie sulle regioni settentrionali i valori termici raggiungeranno diffusamente picchi di 35 gradi, con Bologna, Roma e Firenze in prima linea tra le città più roventi. Le uniche variazioni sul tema riguarderanno l'arco alpino centro-occidentale, che nel corso del pomeriggio potrà diventare teatro di "alcuni forti temporali accompagnati anche da grandinate". Da segnalare infine il ritorno di quelle che i meteorologi definiscono "notti tropicali", ossia ore notturne con valori termici mai sotto i 20 gradi.



Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 24 luglio

L'escalation termica non darà tregua nemmeno, quando la colonnina di mercurio promette di schizzarein Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna. Gli esperti di 3BMeteo avvertono però che, nonostante il quadro prevalentemente stabile, non tutto lo Stivale resterà al riparo da. Nel pomeriggio rovesci e temporali si abbatteranno in modo deciso un po' su tutti i settori alpini, andando successivamente a invadere anche le "pianure piemontesi e dell'alta Lombardia, a tratti anche con [fenomeni di] forte intensità", si legge sul sito. Non si esclude inoltre unasull'Emilia, seppure in presenza di piovaschi isolati e molto deboli.Generali condizioni di bel tempo, salvo annuvolamenti su Alpi e Prealpi, con temporali anche intensi dal pomeriggio. Temperature massime: 26° a Genova, 29° a Torino, 33° a Milano.Qualche temporale pomeridiano sul Trentino Alto Adige, per il resto giornata a tutto sole. Temperature massime: 34° a Bolzano, 36° a Bologna, 29° a Venezia.Bel tempo prevalente, con cielo sereno su tutte le regioni. Temperature massime: 32° a Cagliari, 35° a Firenze, 34° a Roma.Soleggiato su tutti i settori, al netto di qualche innocua nuvola di passaggio sulla fascia tirrenica. Temperature massime: 31° a Napoli, 33° Bari, 32° Palermo.