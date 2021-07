Le previsioni meteo di domani, venerdì 16 luglio, annunciano una giornata grigia e temporalesca su buona parte dell'Italia. La diffusa instabilità sarà accompagnata da un calo delle temperature e aprirà la strada a un weekend altrettanto travagliato, con acquazzoni e grandinate in agguato.



Il team de iLMeteo.it scrive che venerdì il vortice di bassa pressione già attivo al Nord "inizierà a muovere il suo baricentro verso Sud, coinvolgendo con il suo carico d'instabilità molte aree del Centro". Il maltempo avrà dunque la meglio su quasi tutti i comparti centro-settentrionali, partendo da Alpi, Prealpi e pianura padano-veneta, che dovranno fare i conti con temporali, grandinate e forti raffiche di vento. A scendere i fenomeni coinvolgeranno poi "Toscana, Umbria, Lazio interno e Marche, e a fine giorno pure l'Abruzzo e il Molise", si legge sul sito.



Va da sé che, come anticipato in apertura, il vortice depressionario condizionerà in modo significativo il clima, facendo calare la colonnina di mercurio di alcuni gradi al Centro-Nord. Sul resto del Paese il tempo continuerà invece a essere prevalentemente soleggiato, nonostante un progressivo aumento della nuvolosità tra Puglia e Basilicata.



Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 16 luglio

L'estate rimarrà parzialmente in pausa anche nel corso del weekend. Secondo 3BMeteo trasi assisterà a unanche al Sud, dove tra l'altro diminuiranno le temperature per via dell'afflusso di correnti più fresche. Parallelamente, il fronte perturbato tenderà ad "allontanarsi dalle regioni settentrionali", comunicano gli esperti; "favorendo quindi un miglioramento entro la fine della settimana a partire dal Nord Ovest e dall'alto Tirreno". Specie domenica, segnala iLMeteo.it, i rovesci potrebbero risultare particolarmente violenti sul Meridione, con il rischio di. Per avere un quadro più preciso occorrerà però aspettare come sempre i prossimi bollettini.Tempo instabile già dal mattino, con temporali e rovesci un po' ovunque, ma soprattutto su Alpi, Prealpi, Piemonte e Lombardia. Temperature massime: 24° a Genova, 25° a Torino e Milano.Maltempo su Emilia Romagna, Alpi e Prealpi, in estensione al pomeriggio sulle pianure del Veneto. Nuvoloso ma più asciutto altrove. Temperature massime: 25° a Bolzano, 22° a Bologna, 27° a Venezia.Avvio di giornata per lo più soleggiato ad eccezione della Toscana meridionale. Poi peggiora in modo diffuso su tutte le regioni peninsulari, con temporali anche forti. Bel tempo in Sardegna. Temperature massime: 27° a Cagliari, Firenze e Roma.Sole prevalente su quasi tutte le regioni, ma con pressione in calo. Con il passare delle ore cielo via via più coperto su Molise, Basilicata e Gargano. Temperature massime: 28° a Napoli, 30° a Bari, 29° Palermo.