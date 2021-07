Le previsioni meteo di domani, confermano che domenica 11 luglio sarà un giornata molto calda e soleggiata su tutta Italia. Come di consueto bisognerà mettere in conto qualche occasionale acquazzone estivo in montagna, ma per il resto il finale di weekend trascorrerà all'insegna del tempo stabile e delle temperature sopra la media di stagione. La protezione dell'alta pressione segnerà anche l'inizio della prossima settimana, salvo poi lasciare rapidamente spazio a un'ennesima fase di maltempo.



Tornando a domenica, il team de iLMeteo.it comunica che "nelle primissime ore del mattino alcune precipitazioni potranno interessare la Lombardia settentrionale, il Trentino Alto Adige e i settori alpini del Veneto". Le ultime scorie piovose della nottata precedente saranno però subito rimpiazzate da un sole splendente, che tanto al Nord quanto al Sud si imporrà quasi indisturbato per tutto il giorno, creando le condizioni ottimali per una gita fuori porta. Le uniche eccezioni riguarderanno le Alpi e le Prealpi, che dovranno fare i conti con i classici annuvolamenti pomeridiani, accompagnati da improvvisi (ma isolati) rovesci sui comparti orientali.



Il dominio dell'anticiclone africano avrà come effetto collaterale una nuova impennata del caldo. La sensazione di calore si farà sentire soprattutto nelle grandi metropoli, dove i termometri supereranno in modo regolare i 30 gradi, con punte di 34 gradi ad esempio a Bologna, Roma e Bari.



Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 11 luglio

Per quanto riguarda le tendenze della prossima settimana, gli esperti di 3BMeteo scrivono chele temperature continueranno a salire, "a causa di un contributo di aria calda nord africana che coinvolgerà più direttamente le regioni centrali e soprattutto meridionali". A parte qualche temporale entro sera sulle Alpi occidentali, la giornatasu tutto il Paese, con "punte di 36-37 gradi in Emilia, Puglia, Basilicata, est Sicilia" e valori "anche superiori in Sardegna". Da martedì unaproveniente dall'Atlantico riuscirà tuttavia a fare breccia sull'Italia, dando il via a unche dovrebbe coinvolgere per alcuni giorni in Nord e il Centro (meno il Sud), con fenomeni a volte anche molto intensi.Generali condizioni di bel tempo per tutta la giornata, con termometri in aumento. Temperature massime: 26° a Genova, 30° a Torino, 31° a Milano.Giornata molto calda e soleggiata, al netto di annuvolamenti pomeridiani e isolati rovesci sui rilievi alpini del Triveneto. Temperature massime: 33° a Bolzano, 34° Bologna, 31° a Venezia.Il sole promette di splendere senza affanni su tutte le regioni. Temperature massime: 32° a Cagliari e Firenze, 34° a Roma.Cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Meridione, a parte qualche nube sparsa sugli Appennini. Temperature massime: 31° a Napoli, 34° a Palermo, 30° a Bari.