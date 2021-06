Le previsioni meteo di domani, venerdì 18 giugno, annunciano una giornata pienamente estiva in tutta Italia, con poche nubi e ampi spazi soleggiati, interrotti solo nel pomeriggio da alcuni temporali in montagna. Una situazione che farà poi da preludio a un weekend decisamente rovente.



Procedendo con ordine, il team de iLMeteo.it scrive che venerdì l'anticiclone africano continuerà a surriscaldare il nostro Paese, portando sole e caldo a tratti intenso da Nord a Sud. Al mattino qualche nube in più potrebbe disturbare il Nord Est e i comparti adriatici, senza tuttavia complicazioni degne di nota, a parte deboli e fugaci precipitazioni a carattere locale. Fenomeni di maggiore spessore sembrano invece destinati a interessare i rilievi alpini e alcune zone della dorsale appenninica centro-settentrionale, che nel pomeriggio dovranno fare i conti con i classici temporali di calore.



Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 18 giugno

Nell'alta pressione raggiungerà il massimo della propria estensione sullo Stivale, supportato da undal Nord Africa. A certificarlo è anche il sito di 3BMeteo, che parla di un weekend con "tempo soleggiato, caldo ma anche tanta afa", fatta eccezione per "qualche locale rovescio diurno sulle Alpi, specie orientali". Gli esperti sottolineano poi che tral'escalation termica raggiungerà il suo culmine, facendo registrare vin più di una regione, tra cui Emilia Romagna, Toscana, Sardegna e Sicilia.Bel tempo e clima estivo su tutte le regioni. Al pomeriggio un po' di nuvole con locali acquazzoni su rilievi alpini di Piemonte e Valle d'Aosta. Temperature massime: 24° a Genova, 29° a Torino, 30° a Milano.Al mattino qualche occasionale precipitazione sul Veneto. Per il resto tanto sole, salvo isolati temporali pomeridiani sulle Alpi. Temperature massime: 31° a Bolzano, 34° a Bologna, 26° a Venezia.Sole prevalente sulle regioni peninsulari, a parte qualche innocua velatura di passaggio sull'Adriatico. Possibili temporali pomeridiani lungo l'Appennino, specie nelle Marche e nel Lazio. Cielo particolarmente sereno sulla Sardegna. Temperature massime: 27° a Cagliari, 33° a Firenze, 31° a Roma.Giornata estiva e soleggiata su tutto il Meridione. Temperature massime: 29° a Napoli, 30° a Bari, 29° a Palermo.