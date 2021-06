Le previsioni meteo di domani, venerdì 11 giugno, annunciano una giornata a tratti variabile, con temporali sparsi in arrivo sulle Alpi e gli Appennini, per lo più nelle ore pomeridiane. Gli esperti sottolineano tuttavia che, esaurite queste ultime piogge, la progressiva avanzata dell'anticiclone africano darà vita a un weekend molto caldo e soleggiato in tutta Italia.



Procedendo come sempre con ordine, il team de iLMeteo.it scrive che venerdì il nostro Paese dovrà ancora fare i conti con alcuni rovesci temporaleschi a carattere sparso, per via di "un'ostinata circolazione instabile presente sui settori nordorientali". Gli acquazzoni potranno scoppiare in modo improvviso al pomeriggio, e interesseranno tanto i rilievi del Nord quanto la dorsale appenninica centro-meridionale, con occasionali sconfinamenti nelle zone di pianura adiacenti (specie alta Lombardia e Tirreno). Altrove il cielo si manterrà invece sereno o poco nuvolo, fatta eccezione per qualche circoscritto disturbo in Sardegna e Sicilia (dettagli in fondo all'articolo).

Nel fine settimana l'alta pressione farà la voce grossa, regalando due giornate (quasi) a tutto sole, con temperature massime superiori alle medie attese in questo periodo dell'anno. La conferma arriva anche dal sito di 3BMeteo che per la giornata di sabato 12 giugno segnala valori termici oltre i 30 gradi al Centro Nord, con "punte di 33-34°C sulla Valpadana occidentale". Il caldo sarà ancora più intenso domenica 13 giugno, quando una ulteriore e diffusa escalation dei termometri farà volare le massime sopra i 35 gradi in Valpadana.

Previsioni meteo di venerdì 11 giugno

Nord Ovest

Al pomeriggio occasionali temporali sull'arco alpino; per il resto bel tempo e clima estivo. Temperature massime: 24° a Genova, 29° a Torino, 30° a Milano.



Nord Est

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo isolati temporali pomeridiani su Prealpi, Dolomiti e Appennino Emiliano. Temperature massime: 30° a Bolzano, 31° a Bologna, 26° a Venezia.



Centro

Tanto sole al mattino e più in generale lungo le coste. Al pomeriggio qualche temporale in sviluppo sui rilievi appenninici e sulle aree montuose interne della Sardegna. Temperature massime: 27° a Cagliari, 32° a Firenze, 30° a Roma.



Sud e Isole

Prevalenza di bel tempo nella prima parte di giornata, poi nel pomeriggio in arrivo acquazzoni sui rilievi di Campania, Basilicata, Calabria e sulla Sicilia Sudorientale. Soleggiato altrove. Temperature massime: 28° a Napoli, 27° a Bari, 26° a Palermo.