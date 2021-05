Le previsioni meteo di domani annunciano che domenica 16 maggio il tempo migliorerà in modo deciso al Centro-Sud, mentre continuerà a rimanere più instabile al Nord, soprattutto in montagna. Da lunedì l'alta pressione promette poi di salire di giri un po' in tutta Italia, seppure in presenza di precipitazioni residue.



Andando con ordine, il team de iLMeteo.it scrive che la giornata di domenica sarà prevalentemente soleggiata al Sud e in Sardegna, mentre al Centro persisterà una discreta variabilità al mattino, con nubi irregolari sparse e qualche piovasco su Toscana, Umbria e Lazio, comunque in successivo esaurimento. Al Nord, dopo un avvio nuvoloso (specie sulla Pianura Padana) ma asciutto, la situazione andrà invece a peggiorare nel pomeriggio, quando rovesci e temporali irromperanno su Alpi e Prealpi, con sconfinamenti sulle pianure adiacenti. Sul piano climatico, il rinforzo dell'anticiclone africano favorirà un aumento delle temperature, che raggiungeranno punte di 24-25 gradi soprattutto in corrispondenza dei settori centro-meridionali.

Scollinato il weekend, l'alta pressione tenterà di espandersi ulteriormente, ma ciò potrebbe non bastare per avere un inizio di settimana completamente asciutto. Come confermano anche gli esperti di 3BMeteo, lunedì 17 maggio l'insistente flusso di correnti umide porterà ancora instabilità sull'arco alpino. Il fronte temporalesco penalizzerà in modo particolare il Nord Est, dove i rovesci faranno la loro comparsa già dal mattino sui rilievi, coinvolgendo in giornata anche le pianure lombardo-venete. Andrà molto meglio sul resto del Paese, che oltre al sole potrà contare su temperature sempre più calde, specie al Sud.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 16 maggio

Nord Ovest

Al mattino cielo coperto in Liguria, più sereno altrove. Dal pomeriggio rovesci in arrivo sull'arco alpino, con isolati blitz temporaleschi sulle pianure adiacenti. Temperature massime: 17° a Genova, 23° a Torino e Milano.



Nord Est

Molto nuvoloso ma prevalentemente asciutto in avvio di giornata, poi peggiora su Alpi e Prealpi, con rovesci e temporali. Fenomeni in locale sconfinamento in pianura. Temperature massime: 24° a Bolzano e Bologna, 23° a Venezia.



Centro

Diffusa nuvolosità al mattino, condita da piovaschi su Toscana, Umbria e Lazio, in miglioramento con il passare delle ore. Più soleggiato nel pomeriggio. Temperature massime: 25° a Cagliari, 20° a Firenze, 21° a Roma.



Sud e Isole

Diffuse condizioni di bel tempo, salvo qualche nube in transito su Puglia e Campania. Temperature massime: 21° a Napoli, 25° a Bari e Palermo.