Le previsioni meteo di domani, venerdì 11 dicembre, annunciano ancora tempo instabile. A subire l'incessante susseguirsi di perturbazioni atlantiche sarà prima di tutto il Centro-Sud, seguito a stretto giro dalle regioni settentrionali, che ritroveranno pioggia e neve dopo una ingannevole pausa-lampo.



Il team de iLMeteo.it spiega che venerdì mattina pioverà un po' su tutto il Meridione, mentre sul resto del Paese la nuvolosità diffusa lascerà spazio a qualche incursione soleggiata, specie su Alpi e settori centrali. A partire dal pomeriggio la situazione tenderà tuttavia a peggiorare anche su Sardegna, medio-alto Tirreno e Nord Ovest, con precipitazioni sparse e fenomeni localmente intensi (dettagli in fondo all'articolo). Nel frattempo sui rilievi alpini ricomincerà a nevicare fino a quote collinari.

Nel weekend qualcosa potrebbe cambiare, ma non da subito. Gli esperti di 3BMeteo scrivono che sabato 12 dicembre piogge e temporali si concentreranno sulla Sardegna e lungo i comparti tirrenici, mentre al Nord il maltempo inizierà ad attenuarsi, salvo fioccate residue sulle Alpi di confine. Domenica 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, persisterà ancora qualche pioggia al Sud, ma il possibile rinforzo dell'alta pressione promette di aprire una parentesi soleggiata, destinata forse a durare alcuni giorni.

Le previsioni nel dettaglio di venerdì 11 dicembre

Nord Ovest

Avvio asciutto e a tratti soleggiato, ma con qualche nebbia in pianura. Dal pomeriggio peggiora a partire dai settori più occidentali, con piogge diffuse e neve sulle Alpi sopra i 500-700 metri. Temperature massime: 4° a Torino e 7° a Milano.



Nord Est

Nubi sparse con qualche bella schiarita, specie al mattino in prossimità delle zone alpine. Piogge a tratti in Emilia Romagna nelle ore pomeridiane, più asciutto altrove. Temperature massime: 9° a Venezia e Bologna.



Centro

Prima metà di giornata con cielo sereno o parzialmente nuvoloso, poi tra pomeriggio e sera il tempo si fa instabile su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, con precipitazioni sparse. Temperature massime: 10° a Firenze e 13° a Roma.



Sud e Isole

Cielo coperto fin dal mattino, con piogge più intense tra Campania, Molise e Calabria, più modeste sulla Puglia. Possibili temporali in Sicilia. Temperature massime: 13° a Napoli, 11° a Bari e 15° a Palermo.