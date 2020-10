Roma, 24 ottobre 2020 - Le previsioni meteo di domani, domenica 25 ottobre, disegnano un quadro ancora parzialmente instabile al Sud, mentre nelle regioni centro-settentrionali si registrerà un deciso miglioramento del tempo, con ampi spazi per il sole. In serata, l'avvicinamento di nuovo vortice depressionario aprirà tuttavia la strada a peggioramenti in vista della prossima settimana.



Il team de iLMeteo.it avvisa che nella giornata di domenica la perturbazione atlantica tenderà ad allontanarsi dall'Italia, lasciando dietro di sé alcuni strascichi nel Mezzogiorno. Residue precipitazioni interesseranno soprattutto il basso Tirreno e parte della Puglia, con rovesci sparsi, localmente a carattere temporalesco. Sul resto del Paese la situazione tornerà invece più tranquilla, anche se in modo non uniforme: al Centro il cielo risulterà a tratti nuvoloso, ma con basso rischio di pioggia, mentre al Nord il tempo sarà più soleggiato. Sul versante climatico, le temperature massime diminuiranno di qualche grado nelle zone bagnate dalla pioggia; viceversa, minime in aumento altrove.

A causa dell'ennesimo impulso instabile, in agguato già domenica sera, la nuova settimana inizierà ancora all'insegna del maltempo. Gli esperti di 3BMeteo spiegano che lunedì 26 ottobre piogge e rovesci investiranno tutto il Settentrione, estendendosi e intensificandosi poi su Sardegna e centrali tirreniche. Parallelamente l'aria più fredda di origine atlantica favorirà nevicate sulle Alpi anche sotto i 1500 metri di quota. Successivamente, si legge sul sito, la perturbazione punterà verso i Balcani, determinando ancora una certa instabilità al Sud e sul medio Adriatico, all'incirca fino a metà settimana.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 25 ottobre

Nord Ovest

Nebbie e foschie sparse al mattino sulla Pianura Padana, per il resto cielo sereno o non troppo nuvoloso. Peggioramenti in serata. Clima fresco: 14° a Torino e Milano.



Nord Est

Qualche foschia al mattino nelle zone di pianura, poi prevalenza di sole, al netto di locali annuvolamenti in Triveneto. Previsti 17° a Venezia e 18° a Bologna.



Centro

Cielo a tratti coperto, ma in un contesto asciutto e con sprazzi di bel tempo nel pomeriggio. Molto soleggiato in Sardegna. Attesi 19° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Residui di instabilità sulle coste della Campania e della Calabria tirrenica (possibili temporali), con fenomeni in estensione sul Messinese. Locali precipitazioni anche in Salento; più sereno altrove. Massime fino a 21° a Napoli e Palermo, 22° a Bari.