Le previsioni meteo di domani, sabato 19 settembre, confermano che all'orizzonte sta per profilarsi quello che il team de iLMeteo.it definisce "l'ultimo fine settimana di vera estate". Tale affermazione non è dovuta solo a ragioni di calendario (il 22 settembre scatta l'autunno): nel weekend i termometri toccheranno infatti punte di 30-32 gradi su gran parte d'Italia, prima di lasciare spazio, la prossima settimana, a correnti umidi e instabili che scacceranno l'alta pressione.



Procedendo con ordine, i meteorologi scrivono che la giornata di sabato trascorrerà all'insegna del bel tempo e del clima estivo su quasi tutto il Paese, ad eccezione delle regioni di Nord Ovest, dove si potrà verificare qualche breve e sporadico temporale a causa della spiccata nuvolosità specie a ridosso dei rilievi (dettagli in fondo all'articolo). Col passare delle ore un po' di nubi raggiungeranno inoltre la Sardegna, la costa della Toscana e la Puglia, ma sempre in un contesto caldo e asciutto.



Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 19 settembre

Gli esperti di 3BMeteo sottolineano chela situazione si manterrà tutto sommato stabile, ma con unasulle Alpi occidentali, con rovesci e temporali in possibile estensione fino alle pianure piemontesi. Similmente lacrescerà anche al Centro, in particolare sulla Sardegna (in arrivo deboli precipitazioni), lungo le coste tirreniche (piovaschi sul Lazio) e sui comparti dell'Appennino (qui piogge sporadiche). Sul resto dello Stivale il sole sarà invece ancora, "con temperature ben superiori alla media stagionale", aggiunge il sito de iLMeteo.itCielo abbastanza nuvoloso, con addensamenti in intensificazione soprattutto su Alpi lombarde e piemontesi. Tra pomeriggio e sera deboli precipitazioni sui rilievi del torinese e del cuneese. Previsti 26° a Torino e 25° a Milano.Cielo sereno o non troppo nuvoloso ovunque, in un contesto climatico di stampo estivo. Punte di 28° a Bologna e Bolzano; 25° a Venezia.Ampio soleggiamento su tutte le regioni, al netto di un aumento del traffico di nubi su Sardegna e Toscana. Clima caldo: 30° a Roma e Firenze.Cielo un po' più coperto sul Salento (ma in assenza di pioggia), per il resto generali condizioni di bel tempo. Attesi 30° a Napoli, 27° a Bari e 29° a Palermo.