Le previsioni meteo di domani, venerdì 18 settembre, annunciano condizioni di bel tempo prevalente su gran parte dell'Italia, con al massimo qualche nota instabile al Sud, dove saranno possibili precipitazioni sparse in alcune regioni. Nel complesso, la situazione delle prossime ore aprirà la strada a un weekend in cui l'estate farà la voce grossa forse per l'ultima volta, con tanto sole e caldo anomalo (ma non ovunque).



Il team de iLMeteo.it scrive che venerdì l'alta pressione di origine nord africana si rafforzerà ulteriormente, spazzando via quasi tutte le incertezze atmosferiche. Ne conseguirà una giornata per lo più tranquilla e soleggiata, in un contesto climatico caratterizzato da temperature diffusamente sopra le medie del periodo. Secondo i meteorologi rimarrà solo da tenere d'occhio la traiettoria del ciclone tropicale, che, dopo avere stazionato brevemente sul nostro Paese, si dirigerà verso la Grecia portando ancora qualche disturbo sui settori ionici (dettagli come sempre in fondo all'articolo).

Gli esperti di 3BMeteo anticipano poi che nel weekend l'anticiclone sarà protagonista per l'ennesima volta, garantendo tempo stabile e cielo sereno su tutta la Penisola. Non mancheranno tuttavia eccezioni nella giornata di domenica, quando l'avanzare della depressione atlantica verso il comparto iberico avrà ripercussioni su Alpi e Prealpi, specie a Nord Ovest, con rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Piemonte settentrionale e Lombardia nord-occidentale, in estensione fino all'entroterra ligure. Sul versante termico i meteorologi segnalano temperature ancora mediamente elevate, con picchi di 30-32 gradi su Puglia e Basilicata.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 18 settembre

Nord Ovest

Tempo stabile e soleggiato in ogni regione, salvo maggiori addensamenti sui rilievi della Lombardia (ma senza pioggia). Punte di 29° a Torino e 28° a Milano.



Nord Est

Cielo limpido e sereno ovunque, in un contesto climatico di stampo estivo. Previsti 26° a Venezia e 30° a Bologna nelle ore più calde.



Centro

Bel tempo diffuso su tutti i settori, fatta eccezione per qualche eventuale temporale pomeridiano sugli Appennini tra Lazio e Abruzzo. Clima caldo, con 31° a Firenze e 32° a Roma.



Sud e Isole

Residui di instabilità su Lucania e Calabria ionica, con temporali diurni in possibile estensione fino al messinese. Ampio soleggiamento altrove. Attesi 32° a Napoli e 29° a Bari e Palermo.