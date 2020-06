Tutto confermato, caldo e afa sono dietro l'angolo. Le previsioni meteo di domani, sabato 27 giugno, descrivono uno scenario estivo e soleggiato che, salvo rare eccezioni (i rilievi alpini) sarà identico da Nord a Sud e dovrà fare i conti con temperature intorno ai 34°. Domenica il bel tempo concederà nuovamente il bis e i termometri decolleranno fino a 37° in regioni come Emilia Romagna, Toscana, Sicilia e Puglia.



Il team de iLMeteo.it scrive che sabato l'anticiclone nord-africano farà sentire la sua influenza in modo importante, spazzando via quasi del tutto l'instabilità atmosferica, ormai relegata alle Alpi nella forma di sparuti temporali. In un contesto genericamente soleggiato, a fare notizia sarà soprattutto l'ennesima escalation termica, che spingerà le massime su valori molto elevati per la stagione. In numerose città vengono segnalati picchi prossimi ai 33-34°: tra queste ci sono ad esempio Bolzano, Ferrara, Bologna e Firenze. Sul resto del Paese le temperature saranno comunque diffusamente sopra i 30-31°, con una manciata di gradi in meno lungo i litorali.

Nel confermare il quadro appena descritto, gli esperti di 3BMeteo specificano che domenica 28 giugno si prospetta qualche temporale in sviluppo su Alpi e Prealpi nelle ore più calde, ma sempre a carattere isolato e in graduale dissolvimento serale. Altrove il sole splenderà ancora senza troppi ostacoli, facendo coppia con un clima bollente, specie nei centri di Milano (33°), Bologna (36°), Firenze (35°) e Roma (34°).

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 27 giugno

Nord Ovest

Cielo sereno su tutte le regioni, ad eccezione di qualche temporale pomeridiano a carattere sparso sulle Alpi di confine. Clima torrido, con 29° a Torino e 30° a Milano.



Nord Est

Rilievi alpini alle prese con rovesci o temporali occasionali dal pomeriggio, per il resto sole a volontà. Previsti 27° a Venezia e 33° a Bologna.



Centro

Splendida giornata di sole su tutti i settori, sebbene nel pomeriggio non siano esclusi annuvolamenti sull'Appennino umbro-marchigiano e abruzzese, associati a isolati piovaschi. Massime fino a 33° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Condizioni tipicamente estive su tutto il Meridione, con ampio soleggiamento e picchi di 34-35° in Puglia e Sicilia. Attesi 30° a Palermo, e 31° a Napoli e Bari.