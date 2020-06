Maltempo in progressiva ritirata. Le previsioni meteo di domani, venerdì 19 giugno, confermano l'inversione di tendenza in atto sul nostro Paese: dopo giorni di instabilità, il cielo tornerà sereno quasi ovunque, salvo residui rovesci al Nord, confinati per lo più sull'arco alpino. E nel weekend la situazione è destinata a migliorare ulteriormente.



Il team del iLMeteo.it specifica che la giornata di venerdì sarà caratterizzata da una prevalenza di bel tempo al Centro Sud, ma anche da un sole sempre più splendente nelle pianure delle regioni settentrionali. Il merito è da attribuire al vortice di alta pressione che dall'oceano Atlantico si sta spostando sull'Italia, portando con sé, oltre al maggiore soleggiamento, temperature sui 28-29° in diverse zone della Pianura Padana, della Toscana, del Lazio, della Puglia e della Calabria. Alpi e Prealpi continueranno invece a risentire dell'afflusso di aria più fresca, che innescherà temporali di moderata intensità soprattutto nel pomeriggio, con locali sconfinamenti nelle aree pianeggianti.

I meteorologi anticipano che tra sabato 20 e domenica 21 giugno l'anticiclone delle Azzorre (con lievi contributi in arrivo dal Nord Africa) si espanderà in modo ancora più convinto, regalando complessivamente un weekend all'insegna del tempo stabile. Tuttavia, non mancherà qualche nota bagnata: gli esperti di 3BMeteo segnalano occasionali rovesci e temporali lungo la dorsale appenninica, specie tra il pomeriggio e le prime ore serali, con l'aggiunta di locali fenomeni sui settori alpini e prealpini. Condizioni molto simili dovrebbero ripresentarsi anche nella giornata di domenica.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 19 giugno

Nord Ovest

Rovesci a carattere sparso sui rilievi a partire dal pomeriggio, per il resto bel tempo prevalente. Valori massimi in risalita, con 26° in molte città, tra cui Milano e Torino.



Nord Est

Cielo sereno su quasi tutte le regioni, ma con possibili temporali già dal mattino sull'arco alpino. Tra pomeriggio e sera fenomeni in parziale estensione sulle pianure venete e friulane. Previsti 23° a Venezia e 28° a Bologna.



Centro

Giornata caratterizzata da un generale soleggiamento, fatta eccezione per qualche disturbo nuvoloso su Sardegna e Appennino centrale, associato a deboli piovaschi. Termometri sui 27-28° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Sole praticamente ovunque, al netto di sporadiche nubi sugli Appennini tra Campania e Calabria, in un contesto comunque asciutto. Clima caldo, con picchi di 30° in Sicilia: attesi 26° a Napoli, 27° a Bari e 29° a Palermo.