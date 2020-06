Roma, 13 giugno 2020 - Le previsioni meteo di domani, domenica 14 giugno, confermano un'Italia spaccata a metà. Su molte regioni del Nord e su parte del Centro sono in arrivo ancora acquazzoni, il resto d'Italia potrà invece beneficiare dell'alta pressione, godendosi una giornata di stampo estivo.



Il sito de iLMeteo.it scrive che domenica il mini ciclone in transito sul nostro Paese si sposterà verso i Balcani, condizionando così il tempo soprattutto a Nord Est. Il risultato sarà una scia temporalesca che interesserà moltissime zone, dai rilievi alpini alle pianure di Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al mattino si preannunciano inoltre forti rovesci su Toscana e Liguria di Levante (in parziale remissione nelle ore successive), mentre nel pomeriggio il fronte temporalesco raggiungerà gli Appennini centrali e alcune zone costiere di Marche e Abruzzo. Rispetto a sabato la situazione tornerà invece a essere più tranquilla su Piemonte e Sardegna.



I meteorologi sottolineano che al Sud e sui rimanenti settori la presenza anticiclonica continuerà a garantire condizioni estive, con tanto sole e temperature che lieviteranno fino a 32-33 gradi in alcune aree di Puglia e Sicilia. Termometri in risalita anche a Nord Ovest, dove le massime si aggireranno intorno ai 26-28 gradi.



Secondo gli esperti di 3BMeteo, l'inizio della prossima settimana porterà in dote nuove precipitazioni, questa volta soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Da mercoledì 17 giugno i fenomeni muoveranno poi verso Sud, lasciandosi comunque alle spalle una certa variabilità lungo gli Appennini. Rincara la dose il team de iLMeteo, che parla di temporali sull'Italia almeno fino al giorno del solstizio d'estate (sabato 20). Comunque l'instabilità dovrebbe diminuire nella seconda parte della settimana.

La mappa di 3bmeteo

(L'articolo prosegue sotto alla cartina)

Roma - Milano - Torino - Firenze - Bologna - Rimini

Il tempo di domenica nel dettaglio

Nord Ovest

In mattinata ancora diffusa nuvolosità e qualche piovasco residuo in Val d'Aosta e Levante ligure, dal pomeriggio miglioramenti e ampie schiarite quasi ovunque. Temperature in crescita: 27° a Milano e Torino.



Nord Est

Tempo instabile su tutte le regioni, con rovesci e temporali anche intensi già a partire dal mattino. Nel corso della giornata in arrivo significativi peggioramenti anche in Emilia Romagna. Previsti 23° a Venezia e 27° a Bologna.



Centro

Avvio bagnato in Toscana e Umbria, poi acquazzoni in estensione dal pomeriggio su Appennini e localmente sulle coste di Marche e Abruzzo. Soleggiato altrove, con 23° a Firenze e 25° a Roma.



Sud e Isole

Cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque, in un contesto climatico di carattere decisamente estivo. Attesi 25° a Napoli, 28° a Bari e 26° a Palermo.