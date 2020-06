Le previsioni meteo di domani confermano che nemmeno domenica 7 giugno sarà una giornata asciutta. Una perturbazione atlantica ancora più intensa e alimentata da aria fresca investirà tutto il Nord Italia, portando intense precipitazioni e un significativo crollo termico.

Entrando nello specifico, il team de iLMeteo.it avverte che ad essere maggiormente colpiti saranno i settori alpini e prealpini, e in particolare i rilievi di Lombardia e Trentino Alto Adige, dove si svilupperanno forti temporali e locali grandinate. A differenza di sabato i rovesci e i fenomeni temporaleschi interesseranno in maniera diffusa anche la Pianura Padana, allargandosi poi a macchia d'olio fino ai comparti settentrionali della Toscana. Sul sito si legge inoltre che le piogge verranno accompagnate da un calo delle temperature di circa 10°.

Il tempo continuerà invece a essere prevalentemente soleggiato sul resto del Paese, con massime di stampo estivo al Sud (punte di 30-32° in Puglia e Sicilia) e clima molto mite al Centro (26-27° a Firenze e Roma).

Gli esperti di 3BMeteo anticipano infine che l'alta pressione faticherà a imporsi ancora per diversi giorni. L'avvio della prossima settimana sarà dunque contraddistinto da condizioni di spiccata instabilità su tutto il Nord Italia e anche al Centro, mentre al Sud la situazione atmosferica rimarrà molto buona, con temperature di poco inferiori ai 30°.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 7 giugno

Nord Ovest

Maltempo diffuso su tutte le regioni, con rovesci e temporali fin dalla mattina. Fenomeni molto forti su Alpi, Prealpi e alte pianure. Temperature in drastica diminuzione: 19° a Milano e Torino. Arpal ha emanato una nuova allerta gialla a partire dalla 8 e fino a mezzanotte in tutta la Liguria, dove è atteso anche un rinforzo dei venti meridionali con raffiche che potranno toccare anche i 70-80 km/h in particolare sul centro Ponente.

#Meteo #Lombardia. In serata e nella notte, rovesci e #temporali su Alpi e Prealpi centro-occidentali.Nella mattina di domani le precipitazioni si diffonderanno su tutta la regione, intensificandosi nel pomeriggio. Emessa #allerta PC per rischio idrometeo https://t.co/HKNDZKgOZL pic.twitter.com/aoHZcGIGXT — ARPA Lombardia (@arpalombardia) June 3, 2020

Nord Est

Situazione pressoché identica sui settori nord orientali, dove gli acquazzoni e i temporali sono destinati a dominare la scena per tutta la giornata. Previsti 23° a Venezia e 28° a Bologna.

Centro

Nel pomeriggio temporali in arrivo sulla Toscana settentrionale e qualche annuvolamento sul Lazio; per il resto bel tempo prevalente. Clima mite, con 27° a Firenze e 26° a Roma.



Sud e Isole

Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo occasionali velature in prossimità dei rilievi. Clima molto caldo specie in Puglia e Sicilia. Attesi 27° a Bari e Palermo.