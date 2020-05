Esauriti gli ultimi temporali, sull'Italia torna ad affacciarsi il. Ledi domani,, annunciano il ritorno in pianta stabile dell'alta pressione, che allontanerà, e anche oltre, le incertezze atmosferiche dei giorni scorsi.Il team de iLMeteo.it comunica che venerdì l'nella sua totalità, regalando una, a parte qualche annuvolamento in più al Nord, specie sulle Alpi. Contestualmente, gli esperti di 3BMeteo segnalano temperature in generale aumento, conal Nord, in Sardegna e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 22 maggio

I meteorologi anticipano poi che tral'anticiclone farà sentire ancora di più la propria presenza, assicurando un fine settimana soleggiato e molto caldo. A titolo esemplificativo, iLMeteo.it scrive che sabato le massime potrebbero, toccando i 30° su Emilia Romagna e Veneto, i 32° sulle valli dell'Alto Adige e fino a 27-29° in città come Milano, Torino, Firenze e Roma.Tempo stabile, ma con nuvole sparse e cielo più coperto soprattutto su Piemonte e rilievi alpini nel pomeriggio. Temperature simil estive: previsti 26-27° a Milano e Torino.Giornata per lo più soleggiata, ma in presenza di locali annuvolamenti specie al mattino. Clima caldo, con 23° a Venezia e 26° a Bologna.Bel tempo prevalente su tutte le regioni, con solo qualche nube in più sulla Toscana. Molto soleggiato sulla Sardegna. Punte massime di 27° a Firenze e Roma.Alta pressione sugli scudi, con ampio soleggiamento su tutto il Meridione, al netto di qualche innocua nuvola di passaggio sulla Calabria. Temperature in ascesa: attesi 26° a Napoli e 27° a Palermo.