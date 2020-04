Sarà una splendida Pasqua di sole, anche se con pazienza e buon senso dovremo purtroppo trascorrerla in casa per colpa del Coronavirus. Le previsioni meteo di domani, domenica 12 aprile, confermano che l'anticiclone continuerà a garantire stabilità atmosferica e clima simil-estivo per altre 24 ore, salvo poi cedere il passo a una fastidiosa perturbazione nel giorno di Pasquetta.

Buona Pasqua 2020, frasi d'autore e immagini per auguri speciali



Entrando più nello specifico, il team de iLMeteo.it spiega a Pasqua il cielo sarà praticamente privo di nubi e le temperature massime raggiungeranno picchi di 24-25° su gran parte del Nord e delle regioni tirreniche. La colonnina di mercurio supererà le medie di stagione in molte delle principali città italiane, tra cui Torino, Milano, Bologna, Firenze e Roma. Solo nel pomeriggio si farà largo qualche timido segnale di incertezza, con un graduale ispessimento delle nuvole sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, in assenza comunque di precipitazioni.

Gli esperti di 3BMeteo sottolineano tuttavia che lunedì 13 aprile (ossia Pasquetta) le infiltrazioni umide si faranno più insistenti, dando vita a velature che offuscheranno il sole su tutto il nostro Paese. La situazione peggiorerà ulteriormente in serata, quando parte delle regioni di Nord Ovest, la Sardegna e l'alta Toscana saranno interessate da piogge e pioviggini.



Secondo i meteorologi il fronte perturbato acquisterà ancora più energia da martedì 14, provocando rovesci e temporali soprattutto lungo l'Adriatico. Si tratterà in ogni caso di un intermezzo molto breve: già da metà della prossima settimana è infatti previsto il ritorno del bel tempo.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 12 aprile

Nord Ovest

Cielo prevalentemente sereno tutte le regioni, ma con un graduale aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio. Massime sui 24-25° a Milano e Torino.



Nord Est

Condizioni generali di bel tempo anche sui settori orientali, in presenza di un clima molto mite. Previsti 20° a Venezia e 25° a Bologna.



Centro

Dominio assoluto dell'alta pressione che porta ovunque sole e temperature sopra le medie di stagione. Solo in Sardegna maggiori nubi dal pomeriggio. Attesi 25° a Firenze e 24° a Roma.



Sud e Isole

Qualche debole nuvola di passaggio sulla Sicilia, per il resto tempo soleggiato e clima gradevolmente primaverile. Valori massimi nell'intorno dei 20° a Napoli, Bari e Palermo.