Tempo in peggioramento sull'Italia, ma con valori termici in deciso aumento al Sud: è ciò che dicono le previsioni meteo di domani, venerdì 13 marzo. Nel corso del weekend, l'arrivo di una nuova perturbazione di origine atlantica provocherà poi un temporaneo calo termico, accompagnato da piogge.



Il team de iLMeteo.it sottolinea che venerdì "si raggiungerà il picco del caldo soprattutto al Sud, con punte di 28°C in Sicilia", in presenza di "cielo sereno". Sul resto del Paese le condizioni meteo si faranno invece via via più incerte: la nuvolosità aumenterà sia al Nord che al Centro, dando luogo a deboli fenomeni piovosi in Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli e Toscana. Il quadro descritto dai meteorologi non esclude comunque la possibilità di belle schiarite nel corso della giornata, specie sui settori nord orientali, sulle Alpi e lungo l'Adriatico.

Nel corso del weekend poi giungerà un fronte perturbato che sabato porterà alcune piogge al Centro-Nord, più moderate sui settori settentrionali di Piemonte e Lombardia dove la neve cadrà a circa 1000 metri.

Gli esperti di 3BMeteo, aggiungono che sabato 14 marzo un fronte perturbato scorrerà rapidamente sullo Stivale, "provocando un certo deterioramento del tempo soprattutto al Nord e lungo l'Adriatico, con un calo delle temperature". Tuttavia, già da domenica l'alta pressione dovrebbe mostrare segni di ripresa, favorendo un graduale ripristino della stabilità atmosferica.

Le previsioni nel dettaglio di venerdì 13 marzo

Nord Ovest

Cielo mediamente nuvoloso, con possibili precipitazioni al mattino sulla Liguria, in successiva attenuazione. Più soleggiato al pomeriggio. Temperature in aumento, con 19° a Torino e Milano.



Nord Est

Nuvole sparse con deboli piogge a intermittenza dapprima sul Friuli, e poi su Lombardia ed Emilia Romagna. Maggiori schiarite sui rilievi alpini. Previsti 13° a Venezia e 16° a Bologna.



Centro

Cielo coperto sulle regioni tirreniche, con piovaschi sulla Toscana e basso rischio di pioggia altrove. Per il resto tempo sereno, salvo velature in transito sulla Sardegna. 15° a Firenze e 16° a Roma.



Sud e Isole

Bel tempo prevalente su tutte le regioni, ad eccezione di qualche nuvola di passaggio sulla Campania. Salgono i termometri, con picchi fino a 28° nelle zone più interne della Sicilia. Attesi 17° a Napoli e 20° a Palermo.